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"Місячне перемир’я" в Україні: у FT дізналися, чи погодили Франція і Британія план

Руслана Заклінська
3 березня 2025, 14:09
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Заступник міністра збройних сил Великої Британії застерігає, що пауза у війні вигідна лише Росії, яка використає її для перегрупування.
'Місячне перемир’я' в Україні: у FT дізналися, чи погодили Франція і Британія план
Британія і Франція не дійшли згоди щодо "місячного перемир’я" в Україні / Колаж: Главред, фото: Офіс президента України, kremlin.ru

Коротко:

  • Британія не підтримала ініціативу Макрона щодо місячного перемир’я
  • Глава МЗС Франції стверджує, що Росія має "продемонструвати добру волю" щодо перемир’я
  • У Міноборони Британії вважають, що пауза у війні дозволить РФ перегрупуватися

Велика Британія не погодилася з ініціативою президента Франції Еммануеля Макрона щодо місячного перемир'я між Україною та Росією. Про це пише Financial Times , посилаючись на джерела у британському уряді.

Як зазначили у виданні, розбіжності між країнами стали очевидними після саміту в Лондоні, де європейські лідери намагалися виробити спільну позицію щодо підтримки України. За словами британського чиновника, "на столі є різні варіанти", які ще обговорюються з партнерами, але "домовленості про місячне перемир’я наразі немає".

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Заступник міністра збройних сил Великої Британії Люк Поллард також наголосив, що пауза у війні буде перевагою лише для Росії.

"Українці справедливо стурбовані тим, що будь-яка коротка пауза у війні лише дасть Росії час для переозброєння, перегрупування та повторного вторгнення", - сказав він.

Глава МЗС Франції Жан-Ноель Барро заявив, що Росія повинна "продемонструвати добру волю" та дотримуватися перемир'я, що може стати передумовою для мирних переговорів.

"Саме тоді почнуться справжні переговори про мир, тому що ми хочемо миру, але ми хочемо міцного миру та тривалого миру", - наголосив він, повідомило BFMTV.

Президент України після саміту у Великій Британії також висловився проти одностороннього припинення бойових дій без чітких гарантій безпеки. Перед відльотом з Британії Зеленський наголосив, що пауза у війні без чітких гарантій безпеки буде "поразкою для всіх".

Перемир'я у війні - останні новини

Нагадаємо, у Лондоні відбувся європейський саміт, де обговорили безпекові гарантії для України, підтримку оборонної промисловості та можливе перемир’я. Лідери наголосили, що санкції проти Росії збережуться до встановлення стійкого миру. Перемир’я має початися з обміну полоненими та повернення дітей.

Також Макрон заявив, що Франція та Британія пропонують місячне перемир’я, яке стосуватиметься лише атак з повітря, моря та енергетичної інфраструктури. За його словами, це перший етап перед розгортанням миротворчих сил, а переговори щодо плану триватимуть кілька тижнів.

Як повідомляв Главред, деякі радники президента США Дональда Трампа наполягають на включенні в майбутню мирну угоду пункту про відставку Володимира Зеленського, пише Bloomberg. Раніше Зеленський заявив, що готовий піти з посади, якщо Україна вступить до НАТО.

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Що відомо про Financial Times?

Financial Times - британська щоденна газета, що виходить у друкованому і цифровому вигляді та присвячена поточним подіям бізнесу та економіки. Редакція базується в Лондоні, Англія, і належить японській холдинговій компанії Nikkei, головні редакційні офіси якої розташовані в Британії, Сполучених Штатах і континентальній Європі. Газета приділяє значну увагу діловій журналістиці та економічному аналізу, а не загальним подіям, викликаючи як критику, так і анонси, пише Вікіпедія.

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