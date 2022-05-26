Малюка відкинуло на дах: зросла кількість жертв потужного обстрілу Харкова

Попередньо встановлено, що російські окупанти застосували проти жителів Харкова гаубиці.
У результаті сьогоднішнього російського обстрілу по Харкову загинуло 8 осіб. Серед жертв - п'ятимісячна дитина, повідомив у Facebook голова Нацполіції Ігор Клименко.
Попередньо встановлено, що російські окупанти застосували проти жителів Харкова гаубиці.
"Коли почався обстріл, на вулиці гуляла молода сім'я: дружина і чоловік, у якого на руках був 5-тимісячний малюк. Чоловік помер одразу, жінку у важкому стані госпіталізували. Згодом поліцейські знайшли й тіло дитини. Малюка із рук батька вибуховою хвилею відкинуло вгору на дах під'їзду", - розповів Клименко.
Ще 17 жителів Харкова, за даними поліції, отримали поранення в результаті обстрілів.
Війна Росії проти України
Радник глави офісу президента Олексій Арестович раніше прогнозував контрнаступ армії України на зайняті військами РФ позиції вже в середині червня. За його словами, до кінця травня-початку червня очікується надходження зброї від Заходу в потрібному обсязі. Далі держава формуватиме підрозділи для наступу.
Військовий експерт Олег Жданов вважає, що і ЗСУ, і війська Росії, потребують поповнення своїх резервів. Сторона, яка діятиме більш оперативно, отримає перевагу. На думку Жданова, українська армія може піти в контрнаступ в середині-другій половині червня. Все залежатиме від обсягів поставок Заходом важких озброєнь.
Керівник ГУР Міноборони України Кирило Буданов заявив, що ЗСУ готові до контрнаступу з метою деокупації своїх територій. Однак українські війська потребують термінових постачань важких озброєнь для ліквідації переваги Росії у військовій техніці. У найближчі місяці сили оборони України збираються витіснити загарбників з півдня і Сходу країни.
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