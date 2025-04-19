Коли можуть узгодити повне припинення вогню в Україні: в NYP назвали дату

Повідомляється, що зараз важливо з’ясувати, на чому перебувають обидві сторони.

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Припинення вогню в Україні / колаж: Главред, фото: Офіс президента, 22 окрема механізована бригада

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Припинення вогню можуть узгодити наступного тижня

США планують провести обговорення з РФ

Якщо цього не станеться, то США готові піти з-за столу переговорів

Вже наступного тижня в Лондоні сторони можуть узгодити повне і всеосяжне припинення вогню в Україні. Про це пише видання New York Post з посиланням на високопоставленого чиновника адміністрації американського президента.

"Наступного тижня в Лондоні ми хочемо ухвалити рішення щодо повного та всеосяжного припинення вогню", - сказав чиновник. відео дня

Він розповів, що намір полягає в тому, щоб провести обговорення з Москвою, а потім сказати, мовляв, "це ваша найкраща і остаточна пропозиція".

Джерело видання додає, що наразі важливо з’ясувати, на чому перебувають обидві сторони.

"Як тільки ми це зрозуміємо, тоді будуть визначені наступні кроки", - йдеться в повідомлені.

Також зазначається, якщо цього не станеться, то Сполучені Штати Америки готові піти з-за столу переговорів, поклавши відповідальність за конфлікт на європейських союзників Америки.

Припинення вогню в Україні - що відомо

Нагадаємо, як повідомляв Главред, адміністрація президента США Дональда Трампа тисне на Україну в питанні припинення війни, проте не говорить про посилення тиску на країну-агресорку Росію.

Представники США на зустрічі в Парижі заявили, що вони хочуть досягти повного припинення вогню у війні України з Росією протягом найближчих кількох тижнів.

Водночас, представник Росії в ООН Василь Небензя заявив, що Росія вважає нереалістичним припинення вогню в Україні. Цьому начебто перешкоджає порушення Україною мораторію на удари по енергетичній інфраструктурі.

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Що таке New York Post? New York Post - одна з найбільших американських газет. Заснована в 1801 році. Наклад (в 2007 році) 625 тисяч примірників у звичайні дні і 386 тисяч примірників — у неділі. З 1993 року газета належить компанії News Corporation американського медіа-магната Руперта Мердока. У 1996 році Post випустив інтернет-версію газети, пише Вікіпедія.

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