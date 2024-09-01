Казахстану приготуватися: після провалу в Україні РФ готує вторгнення - експерт

Якщо задум війни в Україні остаточно зазнає краху, Кремль може переключитися на ще одну країну.

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Путін готує ще одну провокацію / Колаж Главред, Фото: сайт президента Казахстану, фото: REUTERS, росЗМІ

Для "відволікання уваги" Путін може у подальшому вторгнутись в Казахстан. Не секрет, що у Росії час від часу лунають погрози про напад на цю країну. Свою думку з цього приводу висловив військовий експерт та військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко у колонці на OBOZ.UA.

Експерт звертає увагу, що спільний кордон Казахстану та Росії становить 7 598,8 кілометра. Це найдовший безперервний кордон у світі, а тому "прорив тут можливий у будь-якій локації, але не будь-яка для нього підійде".

"Якщо Росія почне спробу вторгнення в Казахстан, то воно буде здійснюватися за класичною схемою – вздовж автомобільних трас і залізниць. Особливо вздовж останніх, які й мають забезпечувати основну логістику та матеріально-технічне забезпечення (МТЗ) військ. У той час, як кордон із Росією через свою довжину є вразливим місцем, площа території Казахстану є його козирем. Контролювати такі простори дуже важко, і при грамотно вибудованій обороні буде легше виснажити ворога, навіть якщо він має чисельну перевагу", - зазначив він. відео дня

Хто такий Олександр Коваленко Коваленко Олександр народився 15 грудня 1981 року в Одесі. Закінчив Одеську Академію зв'язку ім. Попова. З 2014 року бере активну участь у протидії агресії Росії проти України. Військово-політичний оглядач групи "Інформаційний опір". Провідний експерт Українського Центру дослідження проблем безпеки. Український політичний і економічний блогер під ніком "Злий одесит".

Втрачати пильність, як застерігає Коваленко, не варто, адже армія ЗС РФ поки що є небезпечним потенціалом для невеликих армій, до яких належить і казахська.

"В середньостроковій перспективі не виключено варіант запуску Кремлем сценарію, згідно з яким для відволікання уваги від провалу в Україні може бути розпочато іншу війну, яка, на думку військово-політичного керівництва РФ, гарантує швидку перемогу. Загроза такого розвитку подій є цілком реальною і з урахуванням низки особливостей Казахстану, зокрема його площі. І цілком можливо реалізувати низку українських рішень з куди вищим ККД. Зокрема, забезпечення прикриття кордонів підрозділами fpv-дронів, а можливо й загалом піти шляхом ЗСУ та створити відповідно окремий рід військ", - вважає він.

Війна Росії і України - останні новини

Нещодавно експерт Коваленко також назвав головні завдання української армії. Що цікаво, він не поділяє точку зору, що вторгнення України в Курську область було виключно відволікаючим маневром для російських військ на сході.

Напередодні президент і головнокомандувач ЗСУ обговорили операцію українських сил у Курській області. Зеленський розкрив нові успіхи ЗСУ в Курській області та зазначив, що зараз важливо завдавати ворогові максимальних втрат і відповідати на всі російські удари.

Як відомо, РФ вивела частину військ з Покровського напрямку. Ці підрозділи призначались для посилення наступу на Сході України, зазначають аналітики. До речі, цей крок вказує на те, що оперативний тиск ЗСУ на Курщині впливає на наступальні операції РФ на інших напрямках бойових дій.

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