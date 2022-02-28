ЗМІ: Бізнесмен Абрамович вмовляє Путіна зупинити війну

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Російсько-ізраїльський мільярдер Роман Абрамович залучений у переговори про мир між Росією і Україною. Він перебуває у Білорусі на прохання України, повідомляє The Jerusalem Post.

"Я можу підтвердити, що до Романа Абрамовича зверталася українська сторона за підтримкою в ​​досягненні мирного врегулювання, і що відтоді він намагається допомогти. Враховуючи, що поставлено на карту, ми просимо вас зрозуміти, чому ми не коментуємо ні ситуацію як таку, ні його участь. Спасибі", - сказав сказав прес-секретар Абрамовича.

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Нагадаємо, Укрзалізниця звернулася із закликом до усіх країн Європи та Азії, щоб ті припинили залізничні перевезення з Російською Федерацією.

У компанії зазначають, що відповідне звернення розіслали до адміністрацій усіх залізниць, які здійснюють перевезення на територію країни-окупанта і з її території.