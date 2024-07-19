Британія не допомагатиме ЗСУ бити по РФ: міністр здивував заявою про Storm Shadow

Британія обіцяє Україні зброю, але не участь в атаках по територї Росії, розповів міністр оборони Великої Британії.

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Британія прояснила свою позицію щодо ударів Storm Shadow по РФ / Колаж: Главред, фото: Офіс президента, armyinform.com.ua

Велика Британія не братиме участі в атаках ракетами Storm Shadow по території Росії. Лондон надає зброю Україні виключно "для захисту своєї суверенної країни". Про це заявив міністр оборони країни Джон Гілі, пише The Guardian.

Водночас у Міністерстві оборони не виключають, що можуть підтримати прохання президента України Володимира Зеленського про використання британських ракет Storm Shadow для ударів по РФ. Однак сама Британія не допомагатиме ЗСУ вражати цілі країни-агресора Росії.

"Це не заважає їм вражати цілі в Росії, але це мають робити українці. Це має бути зроблено в рамках і межах міжнародного гуманітарного права", - зазначив Гілі. відео дня

Міністр додав, що Велика Британія надаватиме військову допомогу Україні "кожен рік до кінця десятиліття". Він також наголосив на посиленні підтримки вже протягом перших двох тижнів роботи нового уряду, зокрема щодо додаткового фінансування військової допомоги.

"Якщо ми візьмемо за відправну точку, що оборона Великої Британії починається в Україні, і якщо Путін переможе в Україні, він не зупиниться на досягнутому. Ми повинні бути разом з Україною і сповнені рішучості це зробити. Стільки, скільки буде потрібно. Коли Кір Стармер сказав, що Британія продовжить нашу непохитну підтримку України, він мав це на увазі", - підкреслив Гілі.

Що відомо про Storm Shadow / Інфографіка: Главред

Хто такий Джон Гілі? Джон Гілі (англ. John Healey; нар. 13 лютого 1960, Вейкфілд, Англія) — британський політик, який обіймає посаду державного секретаря з питань оборони з липня 2024 року. Член Лейбористської партії, колишній член парламенту від Роумарш і Конісбро, раніше Вентворт і Вентворт і Дірн з 1997 року, пише Вікіпедія.

Візит Зеленського до Великої Британії - подробиці

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський звернувся до прем'єр-міністра Великої Британії Кіра Стармера з проханням надати дозвіл на застосування західної далекобійної зброї для ударів по території Росії. Це сталося під час його офіційного візиту на позачерговому засіданні уряду Великої Британії.

Зеленський заявив, що зняття обмежень на використання західних озброєнь посилить обороноздатність України і дозволить завдавати ударів по військових об'єктах у Росії. Він наголосив, що українська сторона досі не має остаточної відповіді на це питання і закликав британського прем'єра продемонструвати лідерство в цьому питанні.

У п'ятницю, 19 липня, президент України Володимир Зеленський планує виступити на позачерговому засіданні Кабінету міністрів Великої Британії, ставши першим іноземним лідером, який звернеться до британського уряду з 1997 року. Зеленський зустрінеться з новим складом Кабміну під керівництвом прем'єр-міністра Кіра Стармера, щоб обговорити ситуацію на полі бою в Україні та необхідність посилення європейської оборонної промислової бази.

Як повідомляв Главред, у рамках візиту до Британії міністр оборони України Рустем Умєров провів низку двосторонніх зустрічей з партнерами. Чехія, Словенія, Сербія, Данія та Іспанія підтвердили свою підтримку України, а з Чехією та Словенією Україна підписала важливі безпекові угоди.

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