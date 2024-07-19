УкрРус
Читати російською
  1. Новини
  3. Політика

Британія не допомагатиме ЗСУ бити по РФ: міністр здивував заявою про Storm Shadow

Руслана Заклінська
19 липня 2024, 16:34
235
Британія обіцяє Україні зброю, але не участь в атаках по територї Росії, розповів міністр оборони Великої Британії.
Британія не допомагатиме ЗСУ бити по РФ: міністр здивував заявою про Storm Shadow
Британія прояснила свою позицію щодо ударів Storm Shadow по РФ / Колаж: Главред, фото: Офіс президента, armyinform.com.ua

Велика Британія не братиме участі в атаках ракетами Storm Shadow по території Росії. Лондон надає зброю Україні виключно "для захисту своєї суверенної країни". Про це заявив міністр оборони країни Джон Гілі, пише The Guardian.

Водночас у Міністерстві оборони не виключають, що можуть підтримати прохання президента України Володимира Зеленського про використання британських ракет Storm Shadow для ударів по РФ. Однак сама Британія не допомагатиме ЗСУ вражати цілі країни-агресора Росії.

"Це не заважає їм вражати цілі в Росії, але це мають робити українці. Це має бути зроблено в рамках і межах міжнародного гуманітарного права", - зазначив Гілі.

відео дня

Міністр додав, що Велика Британія надаватиме військову допомогу Україні "кожен рік до кінця десятиліття". Він також наголосив на посиленні підтримки вже протягом перших двох тижнів роботи нового уряду, зокрема щодо додаткового фінансування військової допомоги.

"Якщо ми візьмемо за відправну точку, що оборона Великої Британії починається в Україні, і якщо Путін переможе в Україні, він не зупиниться на досягнутому. Ми повинні бути разом з Україною і сповнені рішучості це зробити. Стільки, скільки буде потрібно. Коли Кір Стармер сказав, що Британія продовжить нашу непохитну підтримку України, він мав це на увазі", - підкреслив Гілі.

Storm Shadow/SCALP EG - основні характеристики
Що відомо про Storm Shadow / Інфографіка: Главред
Британія не допомагатиме ЗСУ бити по РФ: міністр здивував заявою про Storm Shadow

Хто такий Джон Гілі?

Джон Гілі (англ. John Healey; нар. 13 лютого 1960, Вейкфілд, Англія) — британський політик, який обіймає посаду державного секретаря з питань оборони з липня 2024 року. Член Лейбористської партії, колишній член парламенту від Роумарш і Конісбро, раніше Вентворт і Вентворт і Дірн з 1997 року, пише Вікіпедія.

Візит Зеленського до Великої Британії - подробиці

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський звернувся до прем'єр-міністра Великої Британії Кіра Стармера з проханням надати дозвіл на застосування західної далекобійної зброї для ударів по території Росії. Це сталося під час його офіційного візиту на позачерговому засіданні уряду Великої Британії.

Зеленський заявив, що зняття обмежень на використання західних озброєнь посилить обороноздатність України і дозволить завдавати ударів по військових об'єктах у Росії. Він наголосив, що українська сторона досі не має остаточної відповіді на це питання і закликав британського прем'єра продемонструвати лідерство в цьому питанні.

У п'ятницю, 19 липня, президент України Володимир Зеленський планує виступити на позачерговому засіданні Кабінету міністрів Великої Британії, ставши першим іноземним лідером, який звернеться до британського уряду з 1997 року. Зеленський зустрінеться з новим складом Кабміну під керівництвом прем'єр-міністра Кіра Стармера, щоб обговорити ситуацію на полі бою в Україні та необхідність посилення європейської оборонної промислової бази.

Як повідомляв Главред, у рамках візиту до Британії міністр оборони України Рустем Умєров провів низку двосторонніх зустрічей з партнерами. Чехія, Словенія, Сербія, Данія та Іспанія підтвердили свою підтримку України, а з Чехією та Словенією Україна підписала важливі безпекові угоди.

Читайте також:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

ракета новини Великобританії війна Росії та України Ракети Storm Shadow
Реклама

Головне за день

РФ жорстоко вдарила по житловому району Миколаєва: є постраждалі, серед жертв - дитина

РФ жорстоко вдарила по житловому району Миколаєва: є постраждалі, серед жертв - дитина

17:43 Україна
"Буде важко і довго": Жорін видав жорстку заяву та назвав помилки у мобілізації

"Буде важко і довго": Жорін видав жорстку заяву та назвав помилки у мобілізації

17:42 Україна
Рішення, яке пришвидшить отримання F-16: Зеленський потішив українців

Рішення, яке пришвидшить отримання F-16: Зеленський потішив українців

17:14 Україна
Всі головні новини
Реклама

Популярне

Україна припинила транзит нафти з РФ: в Угорщині та Словаччині негайно відреагували 3494

Україна припинила транзит нафти з РФ: в Угорщині та Словаччині негайно відреагували

Чому провалився великий контрнаступ ЗСУ: аналітики розкрили важливі деталі 2984

Чому провалився великий контрнаступ ЗСУ: аналітики розкрили важливі деталі

Без йоду і прямо в магазині: швидкий тест на перевірку золота - впорається кожен 2626

Без йоду і прямо в магазині: швидкий тест на перевірку золота - впорається кожен

Постійний витік радіації : в РФ сталась аварія на Ростовській АЕС - що відомо 2041

"Постійний витік радіації": в РФ "сталась аварія" на Ростовській АЕС - що відомо

Останні новини

18:17

Вистрілила в обличчя: путініст Басков мало не постраждав під час концерту

18:16

Ротару готова виступити перед росіянами за певну суму - росЗМІ

17:43

РФ жорстоко вдарила по житловому району Миколаєва: є постраждалі, серед жертв - дитина

17:42

"Буде важко і довго": Жорін видав жорстку заяву та назвав помилки у мобілізації

17:39

Копія мати: донька Лорак у міні поділилася свіжими фото

У вересні-жовтні відключення світла зменшаться до 4 годин на день - РябцевУ вересні-жовтні відключення світла зменшаться до 4 годин на день - Рябцев
17:26

Дивно, але геніально: чому собаки в Німеччині не гавкають - відповідь шокуєВідео

17:26

"Угруповання ворога чисельне": в ГУР зізнались, чи піде РФ у наступ на нових напрямках

17:18

Як не угробити акумулятор: скільки часу заряджати і як правильно під'єднатиВідео

17:14

Рішення, яке пришвидшить отримання F-16: Зеленський потішив українців

Реклама
17:04

Просто в центрі Києва: Ольга Сумська приголомшила прогулянкою з донькою

16:58

Помер зірка серіалу "Теорія великого вибуху"

16:53

До траси залишається 7-8 км: у ЗСУ заявили про критичний стан під Часовим Яром

16:34

Мобілізація чоловіків до 25 років: в Міноборони зробили важливу заяву

16:34

Британія не допомагатиме ЗСУ бити по РФ: міністр здивував заявою про Storm Shadow

16:17

Кинула чоловіка і приїхала: дружина Нікіти Преснякова повернулася в РФ

15:55

У Путіна залишилась лише одна перевага у війні проти України - Зеленський

15:51

"Догорає в степах Донбасу": ЗСУ збили російський штурмовик на Донеччині

15:23

На Київщині завершили будівництво великого заводу

15:21

Потужна атака "пекельної" спеки: перша допомога в разі сонячного або теплового ударуВідео

15:19

РФ залучає нові підрозділи: названі найгарячіші напрямки фронту

Реклама
14:49

Боєприпаси, зброя і навчання ЗСУ: Україна підписала ще дві безпекові угоди

14:24

Найсоковитіший і найніжніший: рецепт курячого шашлику, від якого неможливо відірватисяВідео

14:05

Як зробити прохолоду у кімнаті без кондиціонера: перевірені лайфхаки від спекиВідео

13:53

Як закрити щавель на зиму в банках - найпростіший спосіб без консервантів

13:44

Ситуація кардинально зміниться: скільки триватимуть відключення світла восени

13:12

Гороскоп на завтра 20 липня: Овнам - дивовижні речі, Дівам - напружена зустріч

12:59

"Постійний витік радіації": в РФ "сталась аварія" на Ростовській АЕС - що відомо

12:18

В Україну йде антициклон Frederik: якою буде погода в Україні на вихідних

12:09

Європа має бути готова: Столтенберг спрогнозував тривалість війни в Україні

11:58

Зрадниця Лоліта розповіла про важкий стан своєї доньки

11:53

"Вона людина молода": Ахтем Сеітаблаєв розкрив причину розриву зі своєю нареченою

11:44

Наступного тижня в Україні може покращитися ситуація зі світлом - Рябцев

11:33

"Можу зупинити будь-яку війну": Трамп заявив про загрозу Третьої світової та згадав про Україну

11:17

З'являються "сині екрани смерті": в ОС Windows стався глобальний збій - що відомо

11:01

Китайський гороскоп на завтра 20 липня: Півням - позитивні зміни, Свиням - сумніви

10:58

Ні участі, ні дозволу: Шольц відповів на заклик Зеленського збивати ракети РФ

10:39

Росіяни мають локальні успіхи поблизу Куп'янська: наскільки важка ситуація - МВА

10:27

В Якутії зник гелікоптер із трьома співробітниками ФСБ на борту

10:18

"Це коханка Жадана": відома журналістка зробила зізнання про життя письменника

10:00

"Буде важко": Зеленський назвав наслідки можливого президенства Трампа для України

Реклама
09:57

У роботі "Нової пошти", мобільного оператора та банку стався масштабний збій

09:25

Зеленський і Трамп планують провести телефонну розмову - CNN

09:05

Окупанти просуваються на трьох напрямках і "кинули оком" на Сумщину - ISW

08:47

Зеленський сказав, коли піде з посади президента

08:16

Уперше після Клінтона 27 років тому: Зеленський виступить на засіданні уряду Британії

08:10

"Шахеди" з Білорусі: важливий нюанс для УкраїниПогляд

08:03

"Це ніщо": Зеленський відреагував на зволікання заходу у постачанні Україні F-16

07:33

РФ вдарила по житлових багатоповерхівках у Чугуєві: поранено 7 осіб, зокрема й дитинуФото

06:58

Світ має тиснути на РФ, щоб посадити її за стіл переговорів - Зеленський

06:10

Привид української ядерної зброїПогляд

^
Мобілізація в Україні
На одну довідку менше: що треба знати під час оновлення даних в ТЦКМіноборони запустило додаток "Резерв+" для військовозобов'язаних: як він працюєЯк тепер потрібно проходити ВЛК
Новини України
Новини КиєваМобілізаціяТарифиПолітикаТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валют
Сад та город
Що вигідно вирощувати на городі в УкраїніЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2024
Війна з Росією
Карта повітряних тривогРосія проти НАТОКонтрнаступ ЗСУБавовна в РосіїКримРозпад РосіїБої за АвдіївкуВійськова допомога
Цікаве
Тести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиСпорт з Анітою ЛуценкоУкраїнська мова з АвраменкомУсе про шоу-бізнесГоловоломки
Рецепти
Прості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове менюЗакускиСалати
Мода та краса
Поради від Андре ТанаЖіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини моди
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кум
Лайфхаки и хитрости
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
Персони
Володимир Зеленський новостиВолодимир Путін новиниКирило Буданов новиниВалерій Залужний новиниРоман Світан новини
Синоптик
Прогноз погодиМагнітна буря
© 2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти