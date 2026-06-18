Правнук Леоніда Брежнєва потрапив у полон до ЗСУ - росЗМІ

Восени 2025 року правнув Брежнєва підписав контракт і почав воювати на боці російських сил.

https://glavred.net/war/pravnuk-leonida-brezhneva-popal-v-plen-k-vsu-rossmi-10773860.html Посилання скопійоване

Леонід Брежнєв, Галина Брежнєва, Антон Мілаєв / Колаж: Главред, фото: uk.wikipedia.org, t.me/bazabazon

Коротко:

Правнук Брежнєва потрапив в український полон

Він воював на боці російських військ як сапер

У листопаді 2025 року перестав виходити на зв’язок із родиною

Правнук генерального секретаря ЦК КПРС Леоніда Брежнєва, 45-річний Антон Мілаєв, потрапив у полон до українських військових після участі у війні проти України. Про це повідомляє російський Telegram-канал Baza.

За даними каналу, Мілаєв восени 2025 року підписав контракт і вирушив на війну як сапер у складі російських окупаційних сил. Вже у листопаді він перестав виходити на зв’язок із родиною.

відео дня

"Історія родини генерального секретаря ЦК КПРС після розпаду Радянського Союзу обернулася парадоксальним чином. Правнук політичного діяча, який народився і зробив кар'єру в Україні, багато зробивши для республіки в радянський період, потрапив у полон до українських військових", - пише Baza.

Мати Мілаєва, Ірина Кузнєцова, розповіла журналістам, що через кілька місяців після зникнення сина з’явилася інформація про його перебування в українському полоні на території, підконтрольній ЗСУ, у Херсонській області. За її словами, офіційних підтверджень довгий час не було, а зв’язок із ним обірвався одразу після зникнення.

Леонід Брежнєв і його правнук / Фото: t.me/bazabazon

Антон Мілаєв є названим онуком Галини Брежнєвої - дочки Леоніда Брежнєва. За даними російських джерел, вона виховувала його як рідного.

Обміни полоненими і повернення загиблих військових

Нагадаємо, що Україна та Росія провели обмін полоненими, у результаті якого додому повернули 175 військових та 7 цивільних. Серед визволених були 25 офіцерів, яких РФ раніше категорично відмовлялася обмінювати, зокрема герої оборони Маріуполя.

Також раніше повідомлялось про репатріаційні заходи, в рамках яких Україна повернула 528 тіл загиблих військових для подальшої ідентифікації. Координаційний штаб зазначив, що ці заходи здійснили за сприяння Міжнародного комітету Червоного Хреста.

Як раніше повідомляв Главред, у межах репатріаційних заходів до України передали тіла 522 загиблих, яких мають ідентифікувати правоохоронці та експерти. Цей процес підтримується координацією збройних сил, МВС та інших безпекових структур.

Читайте також:

Про джерело: Telegram-канал Baza Baza — російський Telegram-канал новинного формату, створений у 2019 році. Публікує оперативні новини, повідомлення про події, кримінал, надзвичайні ситуації та суспільно-політичні інциденти.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред