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Правнук Леоніда Брежнєва потрапив у полон до ЗСУ - росЗМІ

Руслана Заклінська
18 червня 2026, 17:16
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Восени 2025 року правнув Брежнєва підписав контракт і почав воювати на боці російських сил.
Правнук Леоніда Брежнєва потрапив у полон до ЗСУ - росЗМІ
Леонід Брежнєв, Галина Брежнєва, Антон Мілаєв / Колаж: Главред, фото: uk.wikipedia.org, t.me/bazabazon

Коротко:

  • Правнук Брежнєва потрапив в український полон
  • Він воював на боці російських військ як сапер
  • У листопаді 2025 року перестав виходити на зв’язок із родиною

Правнук генерального секретаря ЦК КПРС Леоніда Брежнєва, 45-річний Антон Мілаєв, потрапив у полон до українських військових після участі у війні проти України. Про це повідомляє російський Telegram-канал Baza.

За даними каналу, Мілаєв восени 2025 року підписав контракт і вирушив на війну як сапер у складі російських окупаційних сил. Вже у листопаді він перестав виходити на зв’язок із родиною.

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"Історія родини генерального секретаря ЦК КПРС після розпаду Радянського Союзу обернулася парадоксальним чином. Правнук політичного діяча, який народився і зробив кар'єру в Україні, багато зробивши для республіки в радянський період, потрапив у полон до українських військових", - пише Baza.

Мати Мілаєва, Ірина Кузнєцова, розповіла журналістам, що через кілька місяців після зникнення сина з’явилася інформація про його перебування в українському полоні на території, підконтрольній ЗСУ, у Херсонській області. За її словами, офіційних підтверджень довгий час не було, а зв’язок із ним обірвався одразу після зникнення.

Правнук Леоніда Брежнєва потрапив у полон до ЗСУ - росЗМІ
Леонід Брежнєв і його правнук / Фото: t.me/bazabazon

Антон Мілаєв є названим онуком Галини Брежнєвої - дочки Леоніда Брежнєва. За даними російських джерел, вона виховувала його як рідного.

Обміни полоненими і повернення загиблих військових

Нагадаємо, що Україна та Росія провели обмін полоненими, у результаті якого додому повернули 175 військових та 7 цивільних. Серед визволених були 25 офіцерів, яких РФ раніше категорично відмовлялася обмінювати, зокрема герої оборони Маріуполя.

Також раніше повідомлялось про репатріаційні заходи, в рамках яких Україна повернула 528 тіл загиблих військових для подальшої ідентифікації. Координаційний штаб зазначив, що ці заходи здійснили за сприяння Міжнародного комітету Червоного Хреста.

Як раніше повідомляв Главред, у межах репатріаційних заходів до України передали тіла 522 загиблих, яких мають ідентифікувати правоохоронці та експерти. Цей процес підтримується координацією збройних сил, МВС та інших безпекових структур.

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Про джерело: Telegram-канал Baza

Baza — російський Telegram-канал новинного формату, створений у 2019 році. Публікує оперативні новини, повідомлення про події, кримінал, надзвичайні ситуації та суспільно-політичні інциденти.

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