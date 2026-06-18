Правнук Леоніда Брежнєва потрапив у полон до ЗСУ - росЗМІ

Коротко:
- Правнук Брежнєва потрапив в український полон
- Він воював на боці російських військ як сапер
- У листопаді 2025 року перестав виходити на зв’язок із родиною
Правнук генерального секретаря ЦК КПРС Леоніда Брежнєва, 45-річний Антон Мілаєв, потрапив у полон до українських військових після участі у війні проти України. Про це повідомляє російський Telegram-канал Baza.
За даними каналу, Мілаєв восени 2025 року підписав контракт і вирушив на війну як сапер у складі російських окупаційних сил. Вже у листопаді він перестав виходити на зв’язок із родиною.
"Історія родини генерального секретаря ЦК КПРС після розпаду Радянського Союзу обернулася парадоксальним чином. Правнук політичного діяча, який народився і зробив кар'єру в Україні, багато зробивши для республіки в радянський період, потрапив у полон до українських військових", - пише Baza.
Мати Мілаєва, Ірина Кузнєцова, розповіла журналістам, що через кілька місяців після зникнення сина з’явилася інформація про його перебування в українському полоні на території, підконтрольній ЗСУ, у Херсонській області. За її словами, офіційних підтверджень довгий час не було, а зв’язок із ним обірвався одразу після зникнення.
Антон Мілаєв є названим онуком Галини Брежнєвої - дочки Леоніда Брежнєва. За даними російських джерел, вона виховувала його як рідного.
Обміни полоненими і повернення загиблих військових
Нагадаємо, що Україна та Росія провели обмін полоненими, у результаті якого додому повернули 175 військових та 7 цивільних. Серед визволених були 25 офіцерів, яких РФ раніше категорично відмовлялася обмінювати, зокрема герої оборони Маріуполя.
Також раніше повідомлялось про репатріаційні заходи, в рамках яких Україна повернула 528 тіл загиблих військових для подальшої ідентифікації. Координаційний штаб зазначив, що ці заходи здійснили за сприяння Міжнародного комітету Червоного Хреста.
Як раніше повідомляв Главред, у межах репатріаційних заходів до України передали тіла 522 загиблих, яких мають ідентифікувати правоохоронці та експерти. Цей процес підтримується координацією збройних сил, МВС та інших безпекових структур.
Читайте також:
- Був у полоні 628 днів: додому повернули військового "Вінта", який вважався зниклим
- "РФ відмовлялась обмінювати цих офіцерів": що відомо про визволених із полону українців
- "Буде 3 роки": звільнений з полону військовий вперше побачить дитину
Про джерело: Telegram-канал Baza
Baza — російський Telegram-канал новинного формату, створений у 2019 році. Публікує оперативні новини, повідомлення про події, кримінал, надзвичайні ситуації та суспільно-політичні інциденти.
Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред