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Є дві події, які змінили плани РФ та хід війни - Буданов

Марія Николишин
24 лютого 2025, 21:48
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Буданов наголосив, що після боїв в Ірпені почався відступ окупантів.
Є дві події, які змінили плани РФ та хід війни - Буданов
Бої за Гостомель і Мощун / колаж: Главред, фото: 128-ма окрема гірсько-штурмова бригада, Вікіпедія

Головне із заяви Буданова:

  • Бої за Гостомель і Мощун змінили перебіг війни
  • Якби упав Мощун, росіяни б зайшли до Києва

Бої за Гостомель і Мощун завадили країні-агресору Росії здійснити план взяти "Київ за три дні". Про це заявив голова Головного управління розвідки Міністерства оборони Кирило Буданов в інтерв'ю Укрінформу.

За його словами, ці бої змінили перебіг російської операції.

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"Серцем плану була висадка тактичного повітряного десанту посадковим способом на смузі в Гостомелі. І літаки були в повітрі. Це всім відомі факти. Але врешті-решт ми зруйнували ці плани разом із підрозділами Нацгвардії, які були там у пункті постійної дислокації, приймали перші бої. І врешті-решт зробили умови, за яких росіяни так і не змогли посадити туди жодного літака", - наголосив він.

Буданов підкреслив, що другим був Мощун, і якби упав Мощун, росіяни б зайшли до Києва.

Крім того, ще однією значущою подією голова ГУР називає бої в Ірпені, які частково розділили угруповання росіян і після цього почався відступ окупантів.

Війна в Україні - що відомо

Як повідомляв Главред, президент США Дональд Трамп заявив, що веде "серйозні переговори" з російським диктатором Володимиром Путіним щодо закінчення війни в України.

Водночас, президент Володимир Зеленський сподівається, що закінчити війну в Україні вийде вже цього року.

Крім того, секретар Білого дому Керолайн Лівітт заявив, що війна в Україні може завершитися наступного тижня. За його словами, Трамп і його команда зосереджені на продовженні переговорів з обома сторонами цієї війни.

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Хто такий Кирило Буданов

Кирило Буданов (нар. 4 січня 1986, м. Київ) – український воєначальник, начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України, генерал-лейтенант.

З 2014 року брав участь у російсько-українській війні, зазнав кілька поранень. У 2018-2020 роках виконував спеціальні завдання, інформація про які засекречена.

У середині 2020 року став заступником директора департаменту Служби зовнішньої розвідки України, а невдовзі очолив Головне управління розвідки Міністерства оборони України, пише Вікіпедія.

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