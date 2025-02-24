Є дві події, які змінили плани РФ та хід війни - Буданов

Головне із заяви Буданова:
- Бої за Гостомель і Мощун змінили перебіг війни
- Якби упав Мощун, росіяни б зайшли до Києва
Бої за Гостомель і Мощун завадили країні-агресору Росії здійснити план взяти "Київ за три дні". Про це заявив голова Головного управління розвідки Міністерства оборони Кирило Буданов в інтерв'ю Укрінформу.
За його словами, ці бої змінили перебіг російської операції.
"Серцем плану була висадка тактичного повітряного десанту посадковим способом на смузі в Гостомелі. І літаки були в повітрі. Це всім відомі факти. Але врешті-решт ми зруйнували ці плани разом із підрозділами Нацгвардії, які були там у пункті постійної дислокації, приймали перші бої. І врешті-решт зробили умови, за яких росіяни так і не змогли посадити туди жодного літака", - наголосив він.
Буданов підкреслив, що другим був Мощун, і якби упав Мощун, росіяни б зайшли до Києва.
Крім того, ще однією значущою подією голова ГУР називає бої в Ірпені, які частково розділили угруповання росіян і після цього почався відступ окупантів.
Війна в Україні - що відомо
Як повідомляв Главред, президент США Дональд Трамп заявив, що веде "серйозні переговори" з російським диктатором Володимиром Путіним щодо закінчення війни в України.
Водночас, президент Володимир Зеленський сподівається, що закінчити війну в Україні вийде вже цього року.
Крім того, секретар Білого дому Керолайн Лівітт заявив, що війна в Україні може завершитися наступного тижня. За його словами, Трамп і його команда зосереджені на продовженні переговорів з обома сторонами цієї війни.
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Хто такий Кирило Буданов
Кирило Буданов (нар. 4 січня 1986, м. Київ) – український воєначальник, начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України, генерал-лейтенант.
З 2014 року брав участь у російсько-українській війні, зазнав кілька поранень. У 2018-2020 роках виконував спеціальні завдання, інформація про які засекречена.
У середині 2020 року став заступником директора департаменту Служби зовнішньої розвідки України, а невдовзі очолив Головне управління розвідки Міністерства оборони України, пише Вікіпедія.
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