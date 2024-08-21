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Ще не потрачено ні копійки: фонд Охматдиту, який збирав гроші поки простоює

Степан Гафтко
21 серпня 2024, 02:50
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З рахунків, на яких зберігаються гроші для відновлення Охматдиту, ще не потрачено ні копійки для ремонтів і відбудови лікарні.
Ще не потрачено ні копійки: фонд Охматдиту, який збирав гроші поки простоює
Для відновлення Охматдиту збирали гроші на спеціальні рахунки / колаж: Главред, фото: Вікіпедія, Українська правда

Для відновлення дитячої лікарні Охматдит зібрано вже 1,6 мільярда гривень, при цьому на відновлення поки що не потрачено жодної копійки. Про це повідомили у Міністерстві охорони здоров'я України.

Також у МОЗ затвердили вже спеціальну комісію, котра має займатися розподіленням коштів із рахунків. Спеціальна Рада "забезпечуватиме громадський контроль за всіма процесами відновлення та дотримання принципів прозорості й доброчесності".

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Як сказали в міністерстві, всі гроші, які вдалось зібрати - це не лише кошти відновлювального та благодійного фонту. Всі кошти, зібрані у вигляді пожертв, зберігаються на окремих рахунках, підпорядкованих різним установам. З них лише 379 млн гривень на рахунках фонду. Як підкреслили у міністерстві, наразі тривають консультації щодо узгодження механізмів дотримання відкритих та прозорих процедур використання зібраних на цей рахунок коштів під наглядом Ради з відновлення.

Уряд Литви направив для відновлення дитячої лікарні 1 мільйон доларів. Крім державних установ, багато грошей пожертвували і прості люди, а також світові бізнесмени. Благодійник Говард Грем Баффет надав 11,2 мільйона доларів. У міністерстві зазначили, що гроші від The Howard G. Buffett Foundation надійдуть вже у вигляді медобладнання.

Уряд України для відновлення теж виділив гроші - це 100 мільйонів гривень.

Що таке дитяча лікарня "Охматдит"

Багатопрофільний діагностично-лікувальний заклад у Києві, який надає спеціалізовану висококваліфіковану медичну допомогу дитячому населенню України. Найбільша дитяча лікарня в Україні, яку росіяни атакували крилатими ракетами 8 липня.

Відновлення лікарні Охматдит - останні новини

Нагадаємо, 8 липня росіяни вдарили по найбільшій дитячій лікарні Охматдит, внаслідок удару загинули люди, багато було травмованих.

Також варто сказати, що ця атака росіян викликала великий резонанс серед відомих людей, зокрема, політиків, спортсменів та медійних людей. Наприклад, через кілька годин після атаки у лікарню прибув чемпіон світу з боксу Олександр Усик та підтримав відновлення Охматдиту.

Раніше навколо відбудови "Охматдиту" розгорівся скандал. БО "Благодійний фонд "Охматдит" обрав ТОВ "Буд-технолоджі" переможцем тендеру на ремонт пошкодженого під час ракетного обстрілу корпусу лікарні.

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Охматдет Україна війна Росії та України ракетний удар
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