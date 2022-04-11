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Окупанти РФ "високоточною" ракетою Х-29 розвалили туалет на городі у Запорізькій області

11 квітня 2022, 06:46

Ракети такого типу застосовуються для ураження цілей у вигляді кораблів, бетонних конструкцій і підводних човнів.

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Російські окупанти знищили вуличний сортир в городі на Запоріжчині / Telegram-канал журналіста Романа Бочкали

Окупанти Росії вдарили високоточною ракетою Х-29 у вуличний туалет на городі у Запорізької області. В результаті сортир було розбито. Застосовувалася ракета, яка використовується для ліквідації цілей у вигляді кораблів, підводних човнів і бетонних конструкцій. Під час бомбардування пілот бачить об'єкт, у який він цілиться.

Як повідомив військовий оглядач Роман Бочкала у своєму Telegram-каналі, високоточна ракета російських військ потрапила у вуличний туалет неподалік від міста Гуляйполе на Запоріжчині. Зазвичай подібні боєприпаси застосовуються з метою знищення бетонних конструкцій, кораблів і підводних човнів.

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Вуличний туалет в городі на Запоріжчині повністю зруйновано / Telegram-канал журналіста Романа Бочкали
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Уламки ракети РФ, якою влучили в туалет на городі/ Telegram-канал журналіста Романа Бочкали
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Місце, де був вуличний туалет в городі на Запоріжчині / Telegram-канал журналіста Романа Бочкали

читайте також"Піндоси о..сруться": у Мережі показали, як виглядає російський вуличний туалет"Ракета Х-29 (призначена для знищення укріплених цілей, таких як залізобетонні споруди, мости, бетонні злітно-посадкові смуги) розвалила сортир на городі поблизу Гуляйполя", - підкреслив журналіст.

Примітно, Х-29 - одна з основних ракет виробництва РФ, яку ворожі війська постійно використовують проти України. При скиданні ракети з літака пілот повинен бачити об'єкт, куди вона потрапляє.

Раніше мер Харкова Ігор Терехов розповів про те, що російські загарбники стали обстрілювати місто новими видами бомб, які вони спускають на парашутах. Він попросив місцевих жителів в жодному разі не наближатися до таких парашутів і повідомляти про ситуації до спеціальних служб за номерами 101 і 112.

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війна в Україні Роман Бочкала Запорізька область війна Росії та України
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