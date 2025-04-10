Допит полонених із КНР та реакція Пекіна: головні новини України (дайджест)

Новини України 10 квітня станом на 22:00: ключові події дня, включно з військовою ситуацією, дипломатичними заявами та важливими внутрішніми рішеннями.

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Головні новини України станом на 22:00 10 квітня / Колаж Главред, фото: скріншот із відео, УНІАН, Дніпропетровська обласна прокуратура, ua.depositphotos.com

Головні новини України станом на 22:00. Добірка Главреда:

Нічна атака дронів: у Києві та Миколаєві спалахнули пожежі, є поранені

У ніч на 10 квітня російські окупанти атакували Україну дронами. У Києві є руйнування в кількох районах, спалахнула пожежа.

У Миколаєві також спалахнули пожежі, є поранені.

відео дня

Мобілізацію Насірова скасували: Сирський наказав провести службове розслідування

Військова служба правопорядку у Збройних Силах України проводить службове розслідування за фактом призову на військову службу колишнього голови Державної фіскальної служби Романа Насірова.

Військова служба правопорядку у Збройних Силах України у Facebook повідомила, що, за попередніми даними, солдат запасу Насіров був призваний на військову службу до лав ЗСУ під час мобілізації на особливий період.

Сирський уперше розкрив, чим збиваються з курсу російські КАБи

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський уперше офіційно підтвердив, що ефективним засобом протидії російським авіабомбам, що планують (КАБ), стали системи радіоелектронної боротьби. Про це він сказав в інтерв'ю "Лівому берегу".

Де може початися війна: Politico назвало наступну мету Путіна

Поки увага Європи прикута до України, напруженість на Західних Балканах наростає. Лідери держав регіону та Велика Британія стурбовані тим, що російський диктатор Володимир Путін скористається цим моментом для подальшого використання розломів у регіоні.

Як пише Politico, у вищих ешелонах британського уряду Західні Балкани називають "іншою гарячою точкою". Лондон наполягає, щоб усі шість держав регіону приєдналися до ЄС, щоб захиститися від російського впливу.

Наступ РФ на Сумську область: в ISW розкрили плани Кремля

Російські військові продовжують просуватися в районі кордону Сумської області, хоча, найімовірніше, не зможуть почати велику наступальну операцію на Суми в найближчому майбутньому без отримання істотного підкріплення, пишуть аналітики Інституту вивчення війни (ISW).

Країна-агресорка Росія накопичує ресурси і збільшує кількість атак дронами по Україні. Такі дії Кремля поступово будуть обнуляти репутацію президента США Дональда Трампа.

Про це заявив радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк у коментарі YouTube-каналу "РБК-Україна". Він зазначив, що Трамп заявляв про свою готовність до участі в переговорах і пропонував свою стратегію для мирного врегулювання, проте такі спроби нейтралізуються діями російського диктатора Володимира Путіна, адже глава Кремля намагається продовжити військову ескалацію.

"Змінять правила війни": Україна тестує бойові дрони на оптоволокні

Україна розробляє нові наземні бойові безпілотники, які управляються через волоконно-оптичний кабель, що дає змогу обходити російські засоби радіоелектронної боротьби. Йдеться про UGV - наземних дистанційно керованих роботів, пише Business Insider.

Стануть ближче до РФ: чим може обернутися захоплення в полон військових КНР

Президент України Володимир Зеленський заявив про взяття в полон у Донецькій області Силами оборони України двох громадян Китаю, які воювали на боці російської окупаційної армії. Експерт із питань Азії та Близького Сходу Євген Добряк спрогнозував, як ця ситуація відіб'ється на україно-китайських і російсько-китайських відносинах.

Передусім, експерт закликав дочекатися прямої або непрямої інформації, яка б підтверджувала, що полонені китайці є безпосередньо військовослужбовцями Народно-визвольної армії Китаю. За його словами, це ключовий момент.

"Якби йшлося про участь регулярних китайських військ, які були б помічені на території Росії або України, тоді вже могло б постати питання санкцій або більш серйозних міжнародних наслідків. Поки ж ідеться переважно про іміджеві та політичні втрати для Пекіна", - сказав Добряк у коментарі Главреду.

Сніг і вітер ламатимуть дерева: які кілька областей накриє сильна негода

Погода в Україні у п’ятницю, 11 квітня, буде ще холодною. У ніч на п’ятницю затримаються заморозки 0…-4 градуси, на південному сході буде трішки тепліше – там очікується +2…+4 градуси.

Про це розповіла синоптикиня Наталія Діденко. Вона розповіла, якою завтра буде температура в різних областях.

Китайці-смертники потрапили в полон ЗСУ з важливими документами - The Times

Росіяни завербували громадян Китаю для участі у війні проти України. Київ має підтвердження участі щонайменше 150-ти китайців у бойових діях на боці РФ. Про це пише The Times.

США гальмують зусилля "коаліції охочих" для допомоги Україні: деталі від Bloomberg

Через позицію Сполучених Штатів Америки можуть "забуксувати" зусилля "коаліції охочих" на чолі з Великою Британією та Францією. Планувалося, що коаліція має допомогти з безпекою в Україні після припинення вогню.

Про це повідомляє Bloomberg. Згідно зінформацією джерел видання, коаліція не змогла отримати жодних твердих зобов’язань від Білого дому щодо надання гарантій безпеки.

До чого готуватися продавцям на Prom і OLX: Мінфін підготував законопроєкт

Міністерство фінансів розробило законопроєкт, який передбачає щорічне передання даних про всіх онлайн-продавців у податкову. Про це повідомила у Facebook народна депутатка Ніна Южаніна.

Йдеться про користувачів цифрових платформ на кшталт OLX, Prom, ROZETKA та інших.

У Китайській Народній Республіці назвали слова президента України про участь її громадян у війні проти України "безвідповідальними зауваженнями".

Під час пресконференції представника китайського Міністерства закордонних справ Лінь Цзяня попросили прокоментувати заяву Володимира Зеленського про те, що Україна має персональні дані 155 громадян Китаю, які воюють на боці РФ.

Росіяни могли збити свій вертоліт під Москвою: подробиці від Defence Express

Російські військові у ніч на четвер, 10 квітня, ймовірно самі збили свій вертоліт, прийнявши його за український дрон. Це сталося у російському Наро-Фомінську в Московській області.

До такого висновку дійшли аналітики українського військового порталу Defence Express після того, як проаналізували кадри, що з’явилися у мережі.

В Україні змінюють правила мобілізації студентів і викладачів - хто втратить бронь

Кабінет Міністрів України 4 квітня 2025 року прийняв зміни до законодавства щодо нових правил мобілізації, що стосуються студентів і викладачів. Нові норми мають на меті уточнити перелік категорій, що мають право на відстрочку від призову, а також чіткіше врегулювати питання бронювання викладачів, які беруть участь у забезпеченні освітнього процесу.

Главред з’ясував, як зміниться мобілізація для студентів і викладачів та хто втратить бронювання.

Сильна пожежа та руйнування: РФ вдарила балістикою по Дніпру, є жертва

У Дніпрі пролунав потужний вибух. Російські окупанти атакували місто ракетою. Це підтвердив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

Ворог вдарив балістичною ракетою по цивільному об'єкту. На місці влучання здійнялася сильна пожежа, є руйнування.

"Я не хочу в Росію": Зеленський опублікував відео допиту полоненого китайця

Президент України Володимир Зеленський оприлюднив фрагмент відео допиту одного з китайських полонених і заявив, що участь громадян Китаю у війні на боці Росії — це не випадковість, а результат системної діяльності Кремля.

Шторм дуже затягується: коли закінчиться неймовірно сильна магнітна буря

В Україні сильно затягується магнітна буря. Вона триває вже понад два тижні. Про це повідомляє meteoagent.

Потужність бурі була небезпечною для здоров'я з 2 квітня. З того часу вона весь час була "червоною". 4 і 8 квітня були сильні спалахи, які збільшували потужність майже до 8-ми балів. 9 квітня буря стала слабшою і опустила до 6-ти балів.

Російські окупанти вдарили балістичною ракетою по Дніпру Метою ворога виявився склад серветок і памперсів. Про це заявив мер міста Борис Філатов.

Саме через те, що там було багато памперсів і серветок, почалася така сильна пожежа.

Загроза "Майдану" в США, люди виходять на вулиці проти Трампа - чого чекати далі

Ситуація у Сполучених Штатах Америки стає дедалі напруженішою — і не лише на внутрішньому, а й на міжнародному рівні. Президентська політика Дональда Трампа викликала хвилю протестів, яка охопила американські міста. Причини незадоволення громадян виходять далеко за межі окремих соціальних чи політичних питань. Про це в коментарі Главреду розповів директор Центру оборонних стратегій, дипломат Олександр Хара.

Дрон РФ влетів у багатоповерхівку, є жертви: яке місто стало ціллю ворога

Місто Озерне Житомирської області атаковане Росією. Дрон влетів у багатоповерховий будинок. Місцеві жителі в коментарі "Суспільному Житомир" підтвердили інформацію.

"Житомирщина під атакою БпЛА: в Озерному "шахед" влучив у багатоповерхівку. Атака армії РФ на область триває, залишайтеся в укриттях до відбою", – йдеться у повідомленні.

Будуть дуже сильні снігопади: названо точну дату потепління

Погода в Україні 11 квітня буде морозною. У багатьох областях прогнозують дощі та мокрий сніг. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Синоптики оголосили штормове попередження. У багатьох областях оголошено ІІ рівень небезпечності. У Миколаївській, Херсонській та Кіровоградській областях вночі та вранці очікується значний мокрий сніг, налипання мокрого снігу. Сніговий покрив може бути 5-16 см. Також будуть сильні пориви вітру у південних, Кіровоградській та Дніпропетровській областях.

"Вийшли з піднятими руками": росіяни розстріляли чотирьох українських військових

13 березня російські військові стратили чотирьох українських військовослужбовців, які під час боїв за П’ятихатки на Запоріжжі здалися в полон. Про це 10 квітня повідомило агентство Associated Press.

Як зазначається, в Інтернеті з’явилося відео, на якому видно, як російські солдати в формі відкривають вогонь у спину беззбройним українцям. Один з пострілів був настільки потужним, що одному з бійців відірвало голову.

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