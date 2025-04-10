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Шторм дуже затягується: коли закінчиться неймовірно сильна магнітна буря

Ангеліна Підвисоцька
10 квітня 2025, 18:41
1515
Це дуже сильна буря, через яку може погіршитися самопочуття людини.
магнітна буря
В Україні дуже затягується магнітна буря / ілюстрація: штучний інтелект (ChatGPT)

Що дізнаєтеся:

  • Як магнітна буря впливає на людину
  • Коли буде пік наступної магнітної бурі
  • Коли закінчиться магнітна буря

В Україні сильно затягується магнітна буря. Вона триває вже понад два тижні. Про це повідомляє meteoagent.

Потужність бурі була небезпечною для здоров'я з 2 квітня. З того часу вона весь час була "червоною". 4 і 8 квітня були сильні спалахи, які збільшували потужність майже до 8-ми балів. 9 квітня буря стала слабшою і опустила до 6-ти балів.

відео дня

Очікується, що з 10 по 14 квітня вона триматиметься на рівні 4-х балів. 15 квітня вона стане 3-бальною і опуститься до мінімуму. Нова магнітна буря розпочнеться 21 квітня і триватиме цілих 5 днів.

магнітна буря
В Україні затягується магнітна буря / фото: meteoagent

За даними meteoprog, за останні 24 години відбулося 8 спалахів класу С. Повідомляється, що 11 квітня можуть статися на Сонці нові спалахи класу М. Їхня ймовірність становить 45%. Імовірність спалахів класу Х становить 5%. Повідомляється, що зараз на Сонці помічено 44 сонячні плями.

Шторм дуже затягується: коли закінчиться неймовірно сильна магнітна буря
Як магнітна буря впливає на людину / Інфографіка Главред

Що відбувається з людиною під час магнітної бурі

Під час магнітних бур у людей можуть виникати такі негативні симптоми:

  • головний біль,
  • запаморочення,
  • нудота,
  • біль у серці,
  • слабкість і сонливість,
  • біль у спині та суглобах,
  • підвищений тиск,
  • загострення хронічних захворювань.

Що робити під час магнітної бурі

Як повідомляє Главред, щоб звести до мінімуму негативний вплив бурі, дотримуйтеся правил здорового способу життя під час бурі та за кілька днів до неї.

Обмежте вживання жирної, смаженої, гострої та борошняної їжі. Їжте більше сезонних фруктів і горіхів, риби, горіхів.

Відмовтеся від кави, алкоголю та сигарет. Шкідливі напої замініть трав'яним чаєм. Частіше бувайте на свіжому повітрі та більше ходіть пішки. Регулярно провітрюйте кімнату.

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Що таке магнітна буря?

Магнітна буря - це збурення геомагнітного поля, яке може тривати від кількох годин до кількох діб. Вони спричиняються збуреними потоками сонячного вітру, які надходять у магнітосферу Землі та взаємодіють із нею. Ці геомагнітні бурі можуть впливати на техніку і навіть людський організм. Вони можуть спричинити порушення або поломки в апаратурі космічних апаратів, вивести з ладу електронну техніку на Землі.

Що стосується впливу магнітних бур на людський організм, то однозначної відповіді на це питання немає. Однак багато хто зазначає, що під час геомагнітного шторму в них погіршується самопочуття. Про це повідомляє Вікіпедія.

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