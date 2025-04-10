Росіяни могли збити свій вертоліт під Москвою: подробиці від Defence Express

Російські військові, ймовірно, самі збили свій вертоліт, прийнявши його за український дрон.

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Росіяни могли збити свій вертоліт під Москвою/ колаж:: Главред, скрін з відео

Коротко:

Росіяни, ймовірно, збили свій вертоліт під Москвою

Вони прийняли його за український дрон

Російські військові у ніч на четвер, 10 квітня, ймовірно самі збили свій вертоліт, прийнявши його за український дрон. Це сталося у російському Наро-Фомінську в Московській області.

До такого висновку дійшли аналітики українського військового порталу Defence Express після того, як проаналізували кадри, що з’явилися у мережі.

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"Через низьку якість нічної зйомки доволі складно ідентифікувати літальний апарат, але лопаті, що обертаються та відповідний шум не залишають багато варіантів", – зазначили експерти.

Аналізуючи, чому росіяни атакували власний літальний апарат, експерти звернули увагу, що по повітряному судну вели вогонь з кулеметів і, можливо, зенітних установок типу ЗУ-23−2, а не за допомогою зенітно-ракетних комплексів.

"Поясненням цього може бути те, що вогонь по ньому вели не зенітні підрозділи, а військові з території військових частин", – припустили у Defence Express.

Аналітики звернули увагу, що у Наро-Фомінську є пункт постійної дислокації 4-ї окремої танкової Кантемирівської дивізії, учбовий центр військової академії ім. Фрунзе, а також військова база паливно-мастильних матеріалів.

"При цьому, з огляду на трасери, вогонь вели всі одночасно", – зазначили аналітики, коментуючи опубліковані у мережі відео.

Також експерти нагадали, що це вже не вперше росіяни обстрілюють власні повітряні судна, прийнявши їх за українські далекобійні дрони.

Аналітики припустили, що росіяни навряд чи визнають факт вогню по своєму вертольоту у Наро-Фомінську.

Українська сторона поки що офіційно не коментувала ці повідомлення.

Росіяни могли збити свій вертоліт під Москвою/ скрін

Дивіться відео про те, як росіяни збивали повітряне судно у Наро-Фомінську:

Як раніше повідомляв Главред, над Запоріжжям ЗСУ збили КАБ – застосували експериментальну зброю. Повітряні сили застосовують різні методи протидії тактичній авіації, що застосовує КАБи.

Також раніше повідомлялося, що ЗСУ підбили вертоліт РФ – росіяни намагалися врятувати пілота збитого Су-25. Бійці ЗСУ підбили російський вертоліт, коли він брав участь у спробі евакуації російського пілота.

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