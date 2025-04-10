Сніг і вітер ламатимуть дерева: які кілька областей накриє сильна негода

У частині областей України буде мокрий сніг і штормовий вітер. Через налипання мокрого снігу в поєднанні із сильним вітром можливе обламування гілок на деревах.

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Погода в Україні - які кілька областей накриє сильна негода/ фото: УНІАН

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Якою буде погода в Україні 11 квітня

У яких областях буде мороз, мокрий сніг і сильний вітер

Погода в Україні у п’ятницю, 11 квітня, буде ще холодною. У ніч на п’ятницю затримаються заморозки 0…-4 градуси, на південному сході буде трішки тепліше – там очікується +2…+4 градуси.

Про це розповіла синоптикиня Наталія Діденко. Вона розповіла, якою завтра буде температура в різних областях.

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"Впродовж дня п'ятниці найвищою очікується температура в східних областях – там буде +5…+11 градусів, у центральній частині буде від +3 на Вінниччині до +8 на Дніпропетровщині, у північних областях +3…+6 градусів, у південній частині +2…+5, на Запоріжжі до +7 градусів, найхолодніше буде завтра вдень в західних областях – там буде +1…+5 градусів", – розповіла Діденко.

Несприятливі погодні умови будуть завтра у південній частині України. Циклон Aribert зумовить сильний мокрий сніг і дощ, штормовий вітер, налипання мокрого снігу, складну ситуацію на дорогах, можливе обламування гілок на деревах через налипання мокрого снігу в поєднанні із сильним вітром, зазначила синоптикиня.

"Також волога погода із мокрим снігом очікується в західних областях та подекуди у центральній частині. Переважно дощ ймовірний на сході України. На решті території – без істотних опадів", – йдеться у повідомленні.

Погода в Україні 11 квітня/ Facebook Діденко

Погода в Києві 11 квітня

У Києві в п’ятницю, 11 квітня, опадів не передбачається. Вночі будуть заморозки 0…-2 градуси, завтра вдень очікується +3…+5 градусів.

"12-го квітня – перехідний день, замріє тенденція до потепління, а вже на Вербну неділю практично повсюди в Україні передбачається +12…+17 градусів", – зазначила Діденко.

Наталія Діденко/ Інфографіка: Главред

Погода в Україні – останні новини

Як раніше повідомляв Главред, стала відома дата, коли повернеться весняна погода. Синоптикиня розповіла, коли в Україну прийде потепління і якою буде погода на Великдень.

Також раніше повідомлялося, що Україну атакує потужний шторм – синоптики попереджають про серйозну небезпеку. Погода у Луцьку буде однією з найхолодніших. Там температура повітря опуститься до -3 градусів.

Нагадаємо, Землю накрила буря, що може впливати на самопочуття. Геомагнітні бурі можуть негативно впливати на самопочуття людей, особливо метеозалежних, літніх та осіб з хронічними захворюваннями.

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Хто така Наталія Діденко Наталія Діденко — український метеоролог, телеведуча, блогер. Працювала синоптиком в Українському Гідрометцентрі, відділі метеорологічних прогнозів. Ведуча власної авторської програми "Погода з Наталкою Діденко", пише Вікіпедія.

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