Сильна пожежа та руйнування: РФ вдарила балістикою по Дніпру, є жертва

Що відомо:
- РФ атакувала Дніпро балістичною ракетою
- Унаслідок атаки є загиблий і постраждалі
У Дніпрі пролунав потужний вибух. Російські окупанти атакували місто ракетою. Це підтвердив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.
Ворог вдарив балістичною ракетою по цивільному об'єкту. На місці влучання здійнялася сильна пожежа, є руйнування.
Також вже відомо про щонайменше трьох постраждалих та одного загиблого.
"Через ракетний удар по Дніпру загинув 42-річний чоловік. Співчуття рідним і близьким", - написав Лисак.
Дивіться відео з місця удару по Дніпру:
Поранених відвезли у лікарні. Спеціалісти обстежують і житлову забудову поблизу місця влучання.
"Комунальні цистерни доправляють рятувальникам воду, аби загасити пожежу на місці ворожого удару. За потреби інша техніка також напоготові", - написав мер міста Борис Філатов.
Дивіться відео з моментом удару по Дніпру:
Нині у лікарні троє постраждалих: 55-річна жінка та чоловіки 52 років. Вони у стані середньої тяжкості.
Повітряні атаки РФ на Україну - останні новини
Як писав Главред, у ніч на 9 квітня Харків був під масованими ударами російських БпЛА. Спалахнули пожежі, є постраждалі. Під обстріл ударними безпілотниками потрапили три райони Харкова - Київський, Індустріальний та Основ'янський.
Увечері 8 квітня російські окупанти атакували Дніпро ударними безпілотниками типу "Шахед".
У ніч на 8 квітня російські окупанти атакували дронами і з важкої артилерії мирні населені пункти Дніпропетровської області. Унаслідок цього було пошкоджено інфраструктуру, житлові багатоповерхівки, підприємство та приватні будинки.
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