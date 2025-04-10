Сильна пожежа та руйнування: РФ вдарила балістикою по Дніпру, є жертва

Російські окупанти атакували балістичною ракетою цивільний об'єкт.

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РФ вдарила балістикою по Дніпру / Колаж: Главред, фото: скріншот із відео

Що відомо:

РФ атакувала Дніпро балістичною ракетою

Унаслідок атаки є загиблий і постраждалі

У Дніпрі пролунав потужний вибух. Російські окупанти атакували місто ракетою. Це підтвердив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

Ворог вдарив балістичною ракетою по цивільному об'єкту. На місці влучання здійнялася сильна пожежа, є руйнування.

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Також вже відомо про щонайменше трьох постраждалих та одного загиблого.

"Через ракетний удар по Дніпру загинув 42-річний чоловік. Співчуття рідним і близьким", - написав Лисак.

Дивіться відео з місця удару по Дніпру:

РФ вдарила балістикою по Дніпру / фото: скріншот

Поранених відвезли у лікарні. Спеціалісти обстежують і житлову забудову поблизу місця влучання.

"Комунальні цистерни доправляють рятувальникам воду, аби загасити пожежу на місці ворожого удару. За потреби інша техніка також напоготові", - написав мер міста Борис Філатов.

Дивіться відео з моментом удару по Дніпру:

РФ вдарила балістикою по Дніпру / фото: скріншот

Нині у лікарні троє постраждалих: 55-річна жінка та чоловіки 52 років. Вони у стані середньої тяжкості.

Повітряні атаки РФ на Україну - останні новини

Як писав Главред, у ніч на 9 квітня Харків був під масованими ударами російських БпЛА. Спалахнули пожежі, є постраждалі. Під обстріл ударними безпілотниками потрапили три райони Харкова - Київський, Індустріальний та Основ'янський.

Увечері 8 квітня російські окупанти атакували Дніпро ударними безпілотниками типу "Шахед".

У ніч на 8 квітня російські окупанти атакували дронами і з важкої артилерії мирні населені пункти Дніпропетровської області. Унаслідок цього було пошкоджено інфраструктуру, житлові багатоповерхівки, підприємство та приватні будинки.

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