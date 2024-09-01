Дедлайн до кінця зими: експерт розповів, як може закінчитись війна цього року

З наближенням зими обидві сторони люто борються за перевагу перед листопадом, вважає експерт.

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Україна пішла ва-банк на Куршині / Коллаж Главред, фото: Фото: Associated Press,

Вперше за 18 місяців наземна війна в Україні стала такою динамічною та непередбачуваною. На кону найважливіше - те, чи триватиме і в якому форматі, війна до кінця 2024 року. Таку думку у своєму матеріалі для The Times висловив військовий аналітик у Королівському коледжі Лондона Майкл Кларк.

На початку серпня, коли українські війська перетнули кордон із Курською областю РФ, Росія відповіла, скориставшись нагодою. Окупанти поставили собі на мету ще більше розтягнути українські сили, подвоївши свої зусилля, щоб взяти Покровськ і Часів Яр на Донбасі.

"З наближенням зими обидві сторони люто борються за перевагу перед листопадом, коли холод і вологість уповільнять військовий рух і знизять темп будь-яких наступальних наземних операцій до весни наступного року", - пише експерт.

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Майкл Кларк прогнозує, що зараз, після того, як київські війська розширили своє вторгнення на Курськ, нині починається "справжня Курська битва". ЗСУ розумно рухаються убік, а не вперед, захоплюючи більше території — "зберігаючи свої фланги короткими, а шляхи відходу назад в Україну відкритими".

"Вони (ЗСУ - ред) провели спецоперації та артобстріли вздовж усього кордону з Брянською, Курською та Бєлгородською областями Росії, щоб налякати плоскостопе російське командування та залякати жителів до паніки", - аналізує Кларк.

З іншого боку Україна нарощує свою кампанію з атак безпілотниками на російські нафтопереробні заводи - минулого тижня два окремих нафтопереробні заводи в Ростові горіли після потужних українських атак.

"І Київ щодня благає своїх постачальників зброї в НАТО надати йому засоби для сильніших ударів по російській авіації, що має значення тепер, коли цього тижня нарешті почалася справжня битва під Курськом", - констатує експерт.

Експерт звертає увагу, що росіяни стягують сили з будь-якого місця, а не роблять це з Покровська та Часового Яру. Саме на такий хід подій сподівались у Києві.

Часів Яр Часів Яр - місто в Бахмутському районі Донецької області України. Адміністративний центр Часовоярської міської громади. Часів Яр розташований на панівних висотах, що забезпечує велику перевагу Силам оборони України. Наші війська можуть тримати під вогневим контролем угруповання російських загарбників на великих відстанях. Війська РФ намагаються захопити Часів Яр, щоб зайняти ці висоти і просунутися ближче до Краматорська і Слов'янська, які їм потрібні для повної окупації Донецької області

Агресори, зокрема, передислокували свої погано підготовлені резерви, ненадійних чеченців, з Калінінграда на Балтійському узбережжі, зі своєї морської піхоти в Криму, зі свого загальмованого наступу у Вовчанську, а тепер навіть бригада російських найманців витягується з Буркіна-Фасо для участі у битві під Курськом.

"Стратеги в Україні, ймовірно, сподіваються, що наступ на Курськ посилить політичний тиск на російського лідера, оскільки ціна його подовження агресивної війни стане більш зрозумілою для населення. Якою б привабливою не була ця мета для київських лідерів, їм, можливо, доведеться погодитися з тим, що в процесі її досягнення вони можуть втратити Покровськ і Часів Яр", - прогнозує експерт.

Покровськ - що про нього відомо Покровськ (до 2016 року - Красноармійськ) - місто в Донецькій області України, адміністративний центр Покровського району та Покровської міської громади. Центр Покровської агломерації. До початку бойових дій у Покровську проживало близько 60 тисяч осіб. Покровський напрямок залишається однією з найгарячіших ділянок фронту. Покровськ є важливим транспортним вузлом. Він розташований на головній дорозі, яка служить маршрутом постачання інших утримуваних Україною форпостів, таких як Часів Яр і Костянтинівка в Донецькій області.

Військовий аналітик у Королівському коледжі Лондона Майкл Кларк підсумовує, що в такому разі і президент України Володимир Зеленський, і головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський "можуть опинитися під власним політичним тиском".

Курська операція ЗСУ - що відомо

Як відомо, російські війська перекинули кілька підрозділів з Покровського напрямку до Курської області. Американський Інститут вивчення війни (ISW) розповів, як це вплине на хід боїв.

Експерт Коваленко назвав головні завдання української армії в Курській області. Посилення курського угруповання РФ відбувається за рахунок підрозділів з інших напрямків, каже Олександр.

Водночас Зеленський розкрив нові успіхи ЗСУ в Курській області. Президент і головнокомандувач ЗСУ обговорили операцію українських сил на території РФ та наші успіхи.

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