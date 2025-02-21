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Що буде з Україною без допомоги США: військовий назвав наслідки

Сергій Кущ
21 лютого 2025, 22:45
117
Заяви Трампа про допомогу Україні вплинули на Європу, яка зрозуміла всю небезпеку Росії.
Дональд Трамп, війська НАТО
Дональд Трамп, війська НАТО / Колаж: Главред, фото: скріншот foxnews.com/video, nato.int

Ви дізнаєтеся:

  • Як йдуть справи з озброєнням на фронті
  • Чим загрожує можлива відмова США від фінансування допомоги Україні

У тому разі, якщо США зупинять постачання військової допомоги Україні - це не вплине категорично на ситуацію на фронті.

Таку думку в ефірі "24 Каналу" висловив військовослужбовець ЗСУ та політолог Кирило Сазонов, пише УНІАН. За його словами, Україна зараз має запаси зброї.

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"Ми не здамося завтра. Не провалиться фронт, є запаси зброї, все гаразд. І не виключно американською зброєю ми живемо. Ми живемо українською зброєю, українськими дронами, ракетами. Живемо європейською зброєю, снарядами, чеська ініціатива є. І я переконаний, що Сполучені Штати не припинять ні допомогу, ні тим більше продаж зброї. Усе буде добре. Нас просто хочуть залякати, зламати", - заявив він.

Також Сазонов зазначив, що заяви Трампа про допомогу Україні вплинули на Європу, яка зрозуміла всю небезпеку Росії.

"Європейці не стали добрішими, не стали піклуватися про нас. До них несподівано дійшло, що якщо ми не втримаємося, то вони наступні. Тут той випадок, коли страх почав працювати на користь. Вони зрозуміли, що треба збільшувати витрати на зброю. І треба допомагати Україні якомога швидше. Інакше завтра ви будете годувати російських бурятів. Цей переляк, який зробив Трамп, змусив їх прокинутися. Їм була потрібна ця тряска", - додав Сазонов.

допомога США, інфографіка
допомога США, інфографіка / Інфографіка Главред

Військова допомога США - що відомо

Народний депутат, секретар комітету ВР з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Роман Костенко заявив, що США призупинили продаж зброї в Україну. За його словами, компанії чекають рішення Білого дому щодо продовження поставок.

За його словами, наразі всі очікують рішення, яке дасть змогу хоча б закуповувати озброєння за власні кошти. Є надія, що навіть у такому форматі постачання зброї триватимуть.

Тим часом заяви Костенка спростувала народна депутатка України Олександра Устінова. За її словами, Сполучені Штати Америки не зупиняли продаж зброї Україні. Устінова закликала "перевіряти інформацію" і "не підливати масла у вогонь".

"США не зупиняли продаж зброї Україні. Друзі-журналісти, будь ласка, перевіряйте інформацію перед публікацією. Ми зараз живемо в дуже важкі часи, не варто підливати масла у вогонь", - написала вона у Facebook.

Варто зазначити, що Устінова не є членом профільного комітету. Однак є головою тимчасової слідчої комісії з моніторингу міжнародної допомоги, тож може володіти інформацією щодо обсягів і термінів постачання озброєння.

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Хто такий Кирило Сазонов?

Кирило Сазонов - дуже відомий блогер і політичний експерт, якого аналітики визнають як одного з найбільш цитованих політологів України.

Він народився, жив і працював журналістом у Донецьку, доки 2014 року ра**исти не захопили місто. Широкомасштабне вторгнення Росії в Україну він зустрів у Бучі, після чого евакуював дружину і дітей, а сам вступив до лав Збройних Сил України і зараз захищає державу в найгарячіших ділянках фронту, пише Арміяinform.

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війна в Україні військова допомога Кирило Сазонов
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