Чи буде Брянська область наступною: експерт розповів про розширення буферної зони

Про що говорить Жданов:
- ЗСУ можуть піти на Брянщину з імовірністю 50/50
- У Брянській області може бути створено буферну зону
Українські військові можуть піти в наступ на Брянську область для створення буферної зони. Про це в інтерв'ю Главреду розповів військовий експерт і полковник запасу Олег Жданов.
Водночас наступ на Брянщину, яка межує з Чернігівською областю, з імовірністю 50/50. Насамперед потрібно зрозуміти, скільки російських військ перебуває в Брянській області.
"Буде так, як вирішить наш Генштаб. Ми ж ухвалили рішення йти в Бєлгородську область і створювати буферну зону на території Бєлгородської області, а не чекати, коли росіяни вторгнуться або почнуть розширювати два плацдарми, які є у противника на території Харківської області. У Курській області ми відходили-відходили, вони нас видавлювали, а потім, коли ми знайшли більш-менш непоганий рубіж оборони, ми зупинилися на цьому рубежі й почали зміцнювати свою оборону. Так що тут 50/50", - сказав Олег Жданов.
Наступ РФ - головні новини
Як раніше повідомляв Главред, кількість ударів по прикордонню Сумської області з ворожої авіації збільшилася. Сумщина переважає за кількістю заходів російської ДРГ, повідомив спікер Державної прикордонної служби Андрій Демченко.
У DeepState також розкрили правду про Сумську область. На жаль, так звана "сіра" зона збільшилася - частина села Веселівка та територія поблизу Володимирівки Хотинської громади опинилися в цій зоні.
Про те, що хоче зосередити зусилля на північному напрямку, зокрема в Сумській та Харківській областях, повідомляв і президент України. Володимир Зеленський висловив думку, що Росія готується до нового наступу вже найближчим часом.
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Хто такий Олег Жданов
Олег Володимирович Жданов (30 березня 1966, Дрезден, НДР) - радянський і український військовий, полковник запасу ЗСУ, український військовий експерт.
З 2016 року часто пише статті в українській, російській, білоруській та іракській пресі. Відкрив власний ютуб-канал, у якому випускає відео з аналітикою бойових дій, де має понад 900 тисяч підписників і 63 млн переглядів, пише Вікіпедія.
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