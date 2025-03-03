Без нового "Мінська" і війська з авіацією: Британія оголосила позицію щодо України

Попередні угоди щодо припинення вогню призвели до провалу, "калібр слів Путіна" давно відомий, сказав Кір Стармер.

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Союзники України не зацікавлені в слабкій угоді щодо завершення війни - Стармер / Колаж: Главред, фото: commons.wikimedia.org, УНІАН

Що сказав Стармер:

Союзники Києва не погодяться з новим "Мінськом"

Британія готова буде відправити до України війська та авіацію

Союзники України не сприймають підписання нової угоди за аналогією з "Мінськими домовленостями". Британія готова розгорнути в країні свій контингент і авіацію для забезпечення миру. Про це заявив британський прем'єр Кір Стармер.

Як повідомляє The Times, він розповів про те, що Лондон готовий розгорнути контингент і авіацію в Україні з метою забезпечення миру.

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Також британський прем'єр додав, що попередні угоди щодо завершення війни були провальними, а війна почалася не 3 роки тому.

"(Повномасштабний напад Росії був, - ред.) лише останньою і найжорстокішою ескалацією", - сказав Стармер.

Також Кір Стармер підкреслив, що рішення Путіна про повномасштабну війну лише продемонструвало "калібр його слів". (Путін заявляв, що великою війною РФ проти України не піде, - ред.).

Позиція Британії щодо війни РФ і України - новини за темою:

Як повідомляв Главред, прем'єр-міністр Британії Кір Стармер 2 березня за підсумками саміту лідерів Європи провів пресконференцію, під час якої зробив низку заяв. Зокрема, він сказав, що Британія буде готова відправити до України свої війська, і має намір разом із Францією працювати над мирним планом.

За словами Стармера, мирний план Британії, України та Франції, буде передано Трампу. Головний ризик - можливе порушення режиму припинення вогню з боку Росії. І такий ризик реальний.

Президент Франції Еммануель Макрон пропонував перемир'я в Україні на місяць, проте Лондон таку ідею відкинув, оскільки пауза лише дасть час Росії на переозброєння. У Парижі вважають, що Москва має продемонструвати "добру волю" і дотримуватися перемир'я, і тоді з'являться передумови для перемовин.

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Кір Стармер - що про нього відомо Сер Кір Родні Стармер - британський юрист і політик, тіньовий міністр щодо виходу з Євросоюзу (2016-2020 рр.), лідер Лейбористської партії з 4 квітня 2020 року. На думку видання Politico, Стармер із 2020 року робив усе можливе для зміни репутації Лейбористської партії як такої, що є непатріотичною та приділяє недостатньо уваги проблемам безпеки, і домігся в цьому помітного успіху. Позиція тіньового кабінету Стармера полягає в збереженні твердої підтримки України у відбитті російського вторгнення. У лютому 2023 року Стармер приїжджав до Києва, щоб зустрітися з президентом Володимиром Зеленським. Лідер лейбористів відвідав Ірпінь і Бучу, де на початку повномасштабного вторгнення звірствували російські окупанти. "Це неймовірно бачити докази звірств, які я бачив сьогодні вранці. Фотографії мирних жителів на околицях Києва із зав'язаними очима і зв'язаними за спиною руками. У Гаазі має бути справедливість і належне відшкодування у відновленні України", - сказав він. Під час свого візиту Стармер заявив, що позиція Британії щодо України "залишиться незмінною". Британський політик висловив солідарність із країною і наголосив на необхідності домагатися справедливості та відшкодування збитків, завданих російськими злочинцями. "Для цього має бути справедливість. Має бути правосуддя в Гаазі, і має бути належне відшкодування у відновленні України", - сказав він.

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