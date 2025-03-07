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Британія надаватиме Україні розвіддані, але є нюанс - The Guardian

Марія Николишин
7 березня 2025, 09:51
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Розвіддані допоможуть ЗСУ завдавати ударів по території РФ.
Британія надаватиме Україні розвіддані, але є нюанс - The Guardian
Передача розвідданих Україні / колаж: Главред, фото: Офіс президента, 56 окрема мотопіхотна Маріупольська бригада

Ключові тези:

  • Британія надаватиме Україні розвідувальні дані
  • Ці дані будуть більш обмежені
  • Вони допоможуть забезпечити раннє попередження про напад РФ

Велика Британія продовжить передавати Україні розвідувальні дані після того, як це припинили робити США. Однак, вони будуть більш обмежені. Про це повідомляє The Guardian.

Зазначається, що Британія також продовжить надавати Україні свій аналіз необроблених даних. Але, відповідно до практики розвідки, країна не передаватиме американську інформацію, отриману у межах угод про обмін між Британією та США.

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"Вони (розвіддані – ред.) не настільки далекосяжні, як можливості США, не в тому ж масштабі і не здатні зайняти їхнє місце", – йдеться в повідомленні.

У виданні додали, що ця розвідувальна інформація дозволить Україні забезпечити собі раннє попередження про напад і певний потенціал глибокого удару по російській території.

"Розвіддані, зібрані із супутників, наземних станцій, літаків-розвідників, як-от Rivet Joint, і навіть таємно розгорнуті наземні війська, збирають і передають Україні разом із матеріалами з відкритих джерел, щоб забезпечити можливість завдавання руйнівних глибоких ракетних і безпілотних ударів по Росії", - підкреслили в The Guardian.

Передача розвідданих Україні - що відомо

Нагадаємо, як повідомляв Главред, 5 березня глава ЦРУ Джон Реткліфф заявив, що Сполучені Штати Америки припинили співпрацю з Україною у сфері обміну розвідувальними даними.

Також відомо, що США заборонили Великій Британії ділитися з Україною розвідувальною інформацією, отриманою від Вашингтона.

Водночас, Франція готова передати Києву свої розвіддані після призупинення аналогічної допомоги з боку американської розвідки.

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Видання The Guardian

"Гардіан" - щоденна ліволіберальна газета у Великій Британії, заснована в Манчестері 1821 року під назвою The Manchester Guardian. У 1959 році змінила назву на нинішню, а 1964 року редакція переїхала до Лондона. Недільний випуск оформлений у вигляді газети The Observer.

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