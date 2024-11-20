Вибухи і густий дим: в ГУР вдарили по командному пункту угруповання військ РФ

Кадри з місця ураження у Губкіні.

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Вибухи в РФ / колаж: Главред, фото: скріншот з відео

Коротко:

В РФ уражено командний пункт угруповання військ "Північ"

У місті Губкін лунали вибухи та виднівся дим

У країні-агресорці Росії було уражено командний пункт. Там було чутно вибухи та видно густий туман. Про це повідомили в Головному управлінні розвідки Мініоборони України.

Зазначається, що у місті Губкін Бєлгородської області успішно уражено командний пункт угруповання військ "Північ" російської окупаційної армії.

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"Жителі Губкіна спостерігали густий чорний дим, відчували його запах, чули гучні звуки вибухів", – наголосили в ГУР.

У розвідці нагадали, що за кожен здійснений проти українського народу злочин буде адекватна, справедлива відплата для ворога.

Крім того, там показали кадри з місця ураження у Губкіні. На відео дійсно можна побачити дим.

Удар по командному пункту РФ – відео:

Вибухи в Росії - останні новини

Нагадаємо, як повідомляв Главред, уночі 20 листопада у селищі Котово Новгородської області росіяни панікували через атаку дронів. Попередньо, було атаковано 13-й арсенал Головного ракетно-артилерійського управління (ГРАУ) міноборони РФ.

19 листопада в одному з районів Воронезької області почалася пожежа на промисловому підприємстві після атаки українських безпілотників.

12 листопада у Бєлгородській області країни-агресора дрон вразив нафтобазу. Стався вибух і виникла пожежа.

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Удари по Росії Росію не вперше "трясе" від вибухів, найбільше "дістається" прикордонним регіонам, звідки відбуваються пуски ракет у бік материкової України. Українські спецслужби не приховують, що часто завдають ударів дронами по обʼєктах ВПК росіян, зокрема полігонах, аеродромах та заводах. Цей список поповнився критичною інфраструктурою РФ, яка обслуговує сили загарбників. Тепер, за словами голови ГУР Кирила Буданова, російське цивільне населення, нарешті, "бачить реальну картину війни". "Вони бачать палаючі нафтобази, зруйновані будівлі заводів і фабрик... Це все йде на користь", - зазначив він.

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