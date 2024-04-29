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ЗСУ неочікувано застосували проти "Шахедів" тренувальний Як-52: усі подробиці

Яна Ставська
29 квітня 2024, 01:28
Збройні сили "творчо" підійшли до вирішення проблеми з іранськими "Шахедами".
ЗСУ неочікувано застосували проти
ЗСУ вигадали, як іще боротися з Шахедами / Колаж Главреда. Фото: ПС України

Під час масованої атаки Росії на Україну 27 квітня українські Повітряні сили застосували проти "Шахедів" в Одеській області спортивно-тренувальні Як-52. Як зауважує Defense Express, ці літаки не обладнані озброєнням і навіть прицілом, тож невідомо, який тип зброї використовували ЗСУ.

До слова, на цих літаках досі тренуються Повітряні сили Румунії.

Аналітики звертають увагу, що Україна розглядала як засіб для боротьби з дронами літаки A-29 Super Tucano, однак запити Києва були відхилені.

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Експерти вважають, що з таким же успіхом ЗСУ могли б переобладнати навіть "кукурузники". Саме сільськогосподарська модель Ан-2 могла би стати "антидронним" засобом, оскільки таких літаків Україна має багато.

Удари Росії по Україні - вибухи

У ніч на 28 квітня російські окупанти атакували Україну 4-ма ударними дронами типу "Шахед" та п'ятьма дронами невстановленого типу з тимчасово окупованої частини Херсонщини. Один із БпЛА невстановленого типу, ймовірно розвідувальних, вдалось збити силам ППО.

Попередню масовану атаку на України ворог здійснив 27 квітня. Тоді крилаті, балістичні ракети та ракети типу "Кинджал" ворог спрямував на об'єкти критичної інфраструктури у кількох областях.

Як писав Главред, у четвер, 25 квітня, росіяни вдарили по обʼєктах Укрзалізниці у трьох областях. У компанії заявили про здійснення Росією масованого удару. РФ атакувала залізниці у Харківській, Черкаській та Донецькій областях.

Що відомо про Defense Express

Defense Express — українська інформаційно-консалтингова компанія, що спеціалізується на огляді військової техніки, озброєнь та військово-промислового комплексу України. Видає два друковані журнали та має вебпортал, пише Вікіпедія.

Компанія визнається експертною у своїй галузі численними українськими ЗМІ. Брала участь у реалізації інформаційних проєктів, зокрема для ГУР МОУ.

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