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ЗСУ "насипають" окупантам: за добу просунулися на 1700 метрів до Бахмута - Череватий

Юлія Куришко
18 травня 2023, 11:51 оновлено 18 травня, 12:08
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Збройні сили України просунулись на бахмутському напрямку на відстань від 150 до 1700 метрів за добу.
ЗСУ 'насипають' окупантам: за добу просунулися на 1700 метрів до Бахмута - Череватий
ЗСУ рухаються до Бахмута / колаж Главред: фото: Українська добровольча армія, Twitter

Захисники України продовжують долати ворога на бахмутському напрямку та просунулися вперед на відстань від 150 до 1700 метрів за добу, знищивши у боях 130 окупантів та взявши у полон 4.

"Бахмут залишається епіцентром бойових дій на сході України... В ході боїв наші підрозділи, не дивлячись на те, що немає зараз переваги в особовому складі, снарядах і техніці, продовжують просуватися на флангах. Відстань за добу від 150 до 1700 м вдалося нам пройти, - зазначив речник Східного угруповання ЗСУ Сергій Череватий в ефірі телемарафону Єдині новини.

Речник також додав, що окупанти змушені втікати, коли "їм добряче насипають".

відео дня
ЗСУ 'насипають' окупантам: за добу просунулися на 1700 метрів до Бахмута - Череватий
ЗСУ продвинулись до Бахмута / скріншот: deepstatemap.live

Водночас Череватий зазначив, що противник все ж намагається взяти майже вщент знищений ним же Бахмут. Зокрема, росіяни 487 разів вдарили зі ствольної та реактивної артилерії по українських позиціях. Також відбулося 25 бойових зіткнень, 6 авіанальотів.

Захисники у боях знищили 130 окупантів та 4 взяли в полон. Ще 145 загарбників зазнали поранень.

Також українські воїни знищили 2 самохідні артилерійські установки "Мста", БПЛА "Орлан-10" і 8 польових складів із боєприпасами ворога.

Ситуація в Бахмуті

Нагадаємо, що вже захоплено більше 10 позицій ворога, ЗСУ пішли в наступ під Бахмутом. Українські військові продовжують просуватися вперед на Бахмутському напрямку в районах передмістя.

Під Бахмутом звільнено 20 квадратних кілометрів територій. На Бахмутському напрямку ЗСУ реалізують комплекс заходів оборонної операції, підкреслила Ганна Маляр.

ЗСУ наступають уже 3 дні, а "вагнерівці" залізли в Бахмут, як щурі до мишоловки. використовуючи принцип активної оборони, бійці ЗСУ вдаються до контрнаступальних дій на деяких напрямках під Бахмутом.

ЗСУ ліквідували двох російських полковників у боях під Бахмутом. Ліквідацію російських полковників підтвердили у міноборони країни-агресорки Росії.

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