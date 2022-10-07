"Знайшли собі подібних": окупанти поселились у брудному свинарнику на Херсонщині

Окупанти поселились у свинарнику на Херсонщині / Колаж фото Reuters, скріншот

Російські окупанти поселились у "готелі"-свинарнику на Херсонщині. Серед свиней вони спали, сушили одяг та ховали крадене в місцевих жителів майно. Про це повідомила Служба безпеки України.

Такі "лакшері" умови виявили у селі Любимівка Бериславського району.

Російські військові стягнули у свинарник матраци, тумбочки та навіть викрадені пральні машини.

Наші захисники шуткують та кажуть, що окупанти знайшли "собі подібних". В СБУ закликали росіян здаватись у полон.

"Поки ви ще живі, здавайтеся в полон! У нас ви отримаєте краще ставлення, ніж від ваших командирів", – закликало відомство.

Окупанти поселились у свинарнику на Херсонщині / Скріншот

Контрнаступ армії України на Херсонщині

ЗСУ продовжують свій наступ у Херсонській області. Президент Володимир Зеленський 2 жовтня підтвердив звільнення Архангельського і Миролюбівки. Гарант подякував військовим за успішно виконану роботу.

В Оперативному командуванні Південь 4 жовтня опублікували повідомлення, згідно з яким армія України звільнила декілька населених пунктів. Серед них Давидів Брід, Хрещенівка, Любимівка, Золота Балка, Біляївка, Українка, Мала Олександрівка та Велика Олександрівка.

В Інституті вивчення війни акцентували увагу на тому, що сили оборони України досягли серйозного просування на Херсонщині. Українські військові розтрощують малоукомплектовані війська РФ на півночі регіону. Російські загарбники відступають з раніше взятих позицій.

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