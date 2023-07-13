Путін віддав наказ: у Росії затримали Суровікіна і 13 офіцерів – WSJ

Джерела повідомляють, що Суровікін знав про плани повстання Пригожина, але не брав участі в заколоті.

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Сергій Суровікін був затриманий відразу / Колаж: Главред, фото скріншот, Міноборони РФ

У Росії спецслужба затримала щонайменше 13 високопоставлених військових, у тому числі генерала Сергія Суровікіна, у зв'язку з заколотом Євгена Пригожина. Крім того, 15 офіцерів відсторонили або звільнили.

Як повідомляє The Wall Street Journal з посиланням на джерела, Суровікіна затримали через кілька годин після початку заколоту, зараз його утримують в Москві. Йому не пред'являли ніяких звинувачень у скоєнні злочину.

Він не перебував у СІЗО, але, за інформацією джерел WSJ, проходив неодноразові допити, оскільки слідчі з'ясовували його роль у повстанні.

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Один зі співрозмовників видання стверджує, що Суровікін знав про плани повстання, але не брав участі в заколоті.

"Генерала можуть відпустити, коли Путін вирішить, що робити з наслідками заколоту", - повідомляє видання.

Кого затримали в РФ через заколот Пригожина

Всього для допиту були затримані щонайменше 13 старших офіцерів, деяких з них пізніше відпустили. Близько 15 офіцерів були відсторонені від виконання обов'язків або звільнені.

"Ці затримання пов'язані з чистками від тих, кому, як вважають, більше не можна довіряти", - сказав один зі співрозмовників.

Заступник Суровікіна Андрій Юдін і заступник начальника військової розвідки Володимир Алексєєв також були затримані, але пізніше їх відпустили.

"Вони відсторонені від виконання службових обов'язків, їх пересування обмежені, і вони знаходяться під наглядом", - додали в WSJ.

Серед інших затриманих - колишній генерал-полковник Михайло Мізінцев, який раніше обіймав посаду заступника Міністра оборони, а наприкінці квітня приєднався до "ПВК Вагнер".

Мізінцев отримав прізвисько "М'ясник Маріуполя" за те, що керував російським штурмом міста, який супроводжувався масованими бомбардуваннями цивільних кварталів, щоб примусити місто до капітуляції.

Хто допомагав Пригожину влаштувати спробу бунту в РФ

Раніше повідомлялося, що Пригожину допомагали друзі з Генштабу РФ. Ватажок ПВК "Вагнера" розраховував на народну підтримку, а в ГУ Генштабу йому обіцяли перехід на його бік великої кількості військових ЗС РФ.

За даними The New York Time, колишній командувач військами РФ в Україні генерал Сергій Суровікін, ймовірно, заздалегідь знав про плани ватажка ПВК "Вагнер" Євгенія Пригожина влаштувати військовий заколот проти російського військового керівництва. В даний час США намагаються з'ясувати, чи допомагав Суровікін Пригожину розробляти плани бунту.

Крім того, джерела, близькі до Міністерства оборони РФ, підтвердили журналістам видання The Moscow Times інформацію про арешт генерала Сергія Суровікіна у зв'язку з заколотом ПВК "Вагнера".

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