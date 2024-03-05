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ЗМІ розкрили, у що для росіян "вилилась" відсутність А-50У в небі над фронтом

Яна Ставська
5 березня 2024, 01:00
Цей літак не тільки виявляє авіацію противника на фронті.
ЗМІ розкрили, у що для росіян
2 березня армія України знищила 15-й російський Су-34 / Колаж Главреда. Фото: прес-служба ГУР

Російські окупанти після збиття ЗСУ А-50 досі не ризикують використовувати його поблизу фронту. Наразі у ворога "обмежений" огляд пусків крилатих ракет, ідеться у публікації Defense Express.

На думку експертів, певне "затишшя" активності А-50, зокрема, пояснюється тим, що РФ досі зʼясовує, якою зброєю було уражено попередній літак. Нові зразки цієї бойової авіації, переконані аналітики, РФ доведеться "відтягнути" на рубіж 260-280 км від передової.

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Що відомо про Defense Express

Defense Express — українська інформаційно-консалтингова компанія, що спеціалізується на огляді військової техніки, озброєнь та військово-промислового комплексу України. Видає два друковані журнали та має вебпортал, пише Вікіпедія.

Компанія визнається експертною у своїй галузі численними українськими ЗМІ. Брала участь у реалізації інформаційних проєктів, зокрема для ГУР МОУ.

Завдання російських літаків ДРЛВ не обмежуються виявленням літаків противника.

"Зокрема, ще однією задачею А-50 є виявлення таких об'єктів, як крилаті ракети, при цьому через огляд згори він робить це краще за наземні РЛС, для яких умовні Storm Shadow можуть бути за радіогоризонтом", - пишуть аналітики.

Також саме цей літак цілком міг попереджати російські літаки тактичної авіації, зокрема Су-34 та Су-35 про пуски по ним зенітних ракет, вказують експерти. Окрім того, можливо, А-50У вміє працювати й у режимі літака радіоелектронної розвідки, фіксуючи роботу РЛС й розкриваючи позиції ППО, припускають у Defense Express.

ЗМІ розкрили, у що для росіян
Основні характеристики А-50 росіян / Інфографіка: Главред

Збиття А-50

23 лютого у Росії впав літак дальнього радіолокаційного виявлення і управління А-50. Його збили в ході спільної операції ГУР і Повітряних сил ЗСУ. Відомо, що у збитому А-50 загинули 10 офіцерів РФ. За даними джерела, всі 10 росіян, які були в літаку, загинули. При цьому жертв від падіння літака А-50 на землі немає.

А 2 березня армія України знищила 15-й російський Су-34 за останні два тижні.

Аналітики Інституту вивчення війни у звіті повідомили, що російські окупанти готові ризикувати своїми літаками для збереження тактичної переваги на Авдіївському напрямку.

Речник Повітряних сил Юрій Ігнат зазначив, що масштабна ліквідація російських літаків змусила окупантів думати, чи варто взагалі підлітати до фронту.

"Кожен авіаналіт та удар авіаційною бомбою серйозно впливає на передню лінію. Ви маєте розуміти, які жахливі наслідки, коли прилітає бомба 500 кілограмів", - розповів він.

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війна в Україні ЗСУ війна Росії та України Ліквідація російського А-50
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