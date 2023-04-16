"Живуть за догмою не провокувати РФ": Резніков пояснив, чому Захід сумнівається в передачі Києву зброї

Міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що страх перед Москвою і небажання "провокувати Росію" з боку НАТО дозволили Кремлю розв'язати війну проти України. З цієї ж причини Захід сумнівається в передачі Україні потрібного озброєння.
В інтерв'ю іспанській газеті La Razon глава Міноборони України заявив, що Захід "давно живе за догмою не провокувати Росію". Він зазначив, що саме тому в ході Бухарестського саміту НАТО в 2008 році Україна не отримала членство в Альянсі.
"Тоді існувала цілком реальна можливість того, що Україна та Грузія стануть новими членами Альянсу. Американці були за, як і більшість європейців. Лише канцлер Німеччини Ангела Меркель виступила проти і переконала інших", - нагадав Резніков.
Він зазначив, що в результаті страх перед Росією призвів до окупації частини території Грузії, Криму та частини Донецької та Луганської областей, вибухів у Чехії та Болгарії, а також отруєння в Солсбері.
"Друга помилка полягала в тому, що там вважали: якщо буде військове зіткнення, то маленька радянська армія буде протистояти набагато більшій тм буде розбита. Ну, ми не радянська країна з радянською армією", - підкреслив Резніков.
Міністр оборони також розповів, якої зброї потребує Україна.
"Пріоритетом є система ППО, що закриває наше небо. Я маю на увазі складне озброєння, а також більш дрібне. Тепер у нас є МіГ-29, які дають нам видимість в 60 кілометрів і дальність до цілі в 30 кілометрів. У російських Су-35-200 і 150 кілометрів. Велика різниця. Нам потрібні нові системи, щоб зламати їхнє панування в повітрі. Це можуть бути F-16, шведський Gripin або інші. Я впевнений, що ми їх отримаємо, як це сталося з бойовими танками", - вважає Резніков.
Винищувачі F-16 для України
Група сенаторів від Республіканської та Демократичної партій тисне на главу Пентагону з вимогою надати більше інформації про те, що потрібно для відправки винищувачів F-16 в Україні.
Президент США Джо Байден заявив, що Україні "зараз не потрібні" американські винищувачі F-16. За його словами, Україні передають те озброєння, яке необхідно ЗСУ, щоб забезпечити можливість успіхів на фронті навесні, влітку і на початку осені.
Радник президента США з питань національної безпеки Джейк Салліван також заявляв, що на сьогодні американські військові літаки "не є ключовою необхідністю" для поточних потреб Збройних сил України.
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