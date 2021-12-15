Андрій Данилко показав, як змінилася Вєрка Сердючка за 17 років

Андрій Данилко показав, як виглядала Вєрка Сердючка 17 років тому / instagram.com/v_serduchka

Актор, музикант і комік Андрій Данилко вирішив потішити шанувальників ностальгічними кадрами періоду розквіту його арт-персонажа Вєрки Сердючки.

Чоловік виклав кадр зі зйомок музичного гумористичного фільму Пригоди Вєрки Сердючки, який побачив світ 31 грудня 2005 року. Фото зроблено в 2004 році у Києві, про що лаконічно повідомив Данилко в підписі.

У кадрі всіма улюблена зірка - актриса, співачка, продавщиця, провідниця, загалом справжня "українська Попелюшка" з глибинки Віра Василівна (Валеріївна) Сердюк (пізніше - Сердючка).

На артистці - фірмовий берет, сірий плащ, на шию пов'язано картату хустку. В руках вона тримає яскраву синю парасольку в квіточку зі зламаною спицею.

На обличчі - характерний для багатьох сценічних образів Вєрки яскравий макіяж: блакитні тіні і червона помада.

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Андрій Данилко в образі Віри Сердюк на зйомках пригод Вєрки Сердючки / instagram.com/v_serduchka

Такою запам'ятали Вєрку Сердючку шанувальники після її культового образу провідниці. Для багатьох фільм Пригоди Вєрки Сердючки - провісник приходу новорічних свят. І, звичайно, величезна доза приємних спогадів і позитиву.

Під фото, яке виклав Данилко, віддані фанати знову подякували артиста за його чудову Віру:

"Оце зірка! Обожнюю нескінченно ❤️"

"Андрій моя любов, він талантище, глиба, самородок, здоров'я йому міцного".

"❤️ Віра, це любов ❤️"

"Образ відпад! Без посмішки неможливо дивитися! Данилко Андрій Михайлович - народна любимка ❤️"

"Віра, моя любов! ❤️"

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