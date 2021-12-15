Андрій Данилко показав, як змінилася Вєрка Сердючка за 17 років

Артист поділився раритетним кадром зі зйомок.
Актор, музикант і комік Андрій Данилко вирішив потішити шанувальників ностальгічними кадрами періоду розквіту його арт-персонажа Вєрки Сердючки.
Чоловік виклав кадр зі зйомок музичного гумористичного фільму Пригоди Вєрки Сердючки, який побачив світ 31 грудня 2005 року. Фото зроблено в 2004 році у Києві, про що лаконічно повідомив Данилко в підписі.
У кадрі всіма улюблена зірка - актриса, співачка, продавщиця, провідниця, загалом справжня "українська Попелюшка" з глибинки Віра Василівна (Валеріївна) Сердюк (пізніше - Сердючка).
На артистці - фірмовий берет, сірий плащ, на шию пов'язано картату хустку. В руках вона тримає яскраву синю парасольку в квіточку зі зламаною спицею.
На обличчі - характерний для багатьох сценічних образів Вєрки яскравий макіяж: блакитні тіні і червона помада.
Такою запам'ятали Вєрку Сердючку шанувальники після її культового образу провідниці. Для багатьох фільм Пригоди Вєрки Сердючки - провісник приходу новорічних свят. І, звичайно, величезна доза приємних спогадів і позитиву.
Під фото, яке виклав Данилко, віддані фанати знову подякували артиста за його чудову Віру:
"Оце зірка! Обожнюю нескінченно ❤️"
"Андрій моя любов, він талантище, глиба, самородок, здоров'я йому міцного".
"❤️ Віра, це любов ❤️"
"Образ відпад! Без посмішки неможливо дивитися! Данилко Андрій Михайлович - народна любимка ❤️"
"Віра, моя любов! ❤️"
читайте також"Улюблені друзі": Пугачова передала Андрію Данилку гарячі "привіти" через Лайму Вайкуле
Раніше Максим Галкін показав рідкісне фото свого старшого брата.
Інші цікаві новини:
- Надя Дорофєєва оголила точені ніжки в екстремально короткому перловому міні
- Тіна Кароль здивувала фанатів кардинальними змінами в зовнішності
- "Врізався і зник": дружина відомого українського ведучого потрапила в ДТП
- Внучка Софії Ротару з нареченим-мільйонером показала зворушливі кадри з весілля
- "Змінила спортивний костюм на смокінг": Олена Шоптенко без бюстгальтера приміряла чоловічий костюм