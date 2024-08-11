Жданов заявив про політичну смерть Путіна: у лавах силовиків РФ серйозний розкол

У російського диктатора Володимира Путіна серйозні проблеми - Олег Жданов розкрив важливі моменти.

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Чи оголосить Путін масштабну мобілізацію / колаж: Главред, фото: flickr, УНІАН

В інтерв'ю Главреду полковник запасу, військовий експерт Олег Ждановпроаналізував операцію на Курщині та спрогнозував, чи буде у країні-агресорці Росії масштабна мобілізація.

"Поїзд пішов. Путін чудово розуміє, що ще одна хвиля мобілізації, навіть не загальної, а часткової, із призовом 100-200 тисяч осіб, стане для нього політичною смертю, вироком. Осіння мобілізація 2022 року вже призводила до рекордного падіння рейтингу Путіна. І сьогодні у нього не найкращий рейтинг, тому мобілізація рівноцінна пострілу в голову", - зазначив Жданов.

Експерт вважає, що у цій ситуації Путін за жодних обставин не зважиться на мобілізацію.

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"Щоб зрозуміти ворога, треба мислити, як він. Загалом Путін міг би продемонструвати найтвердіші наміри, закріплені гаслом "Вставай, страна огромная!". Тоді мали б зібратися всі силовики разом із Патрушевим, як радником із безпеки президента, а Путін - вийти і сказати: у нас загроза територіальній цілісності країни. Наказую розгорнути стратегічні та нестратегічні ядерні сили, привести в бойову готовність головні частини, почати введення координат цілей у головні частини ракет і бомб, а в країні оголосити загальну мобілізацію. Вставай, страна огромная - на нас напали", - пояснив Жданов.

Однак, якщо російський диктатор Володимир Путін цього не почав робити, тоді справи у нього дуже погані.

"На екстреному засіданні Радбезу ми взагалі побачили, що прийшли навіть не всі силовики. Керівники Слідчого комітету і Росгвардії були відсутні. Особливо враховуючи те, що СК РФ відкрив кримінальну справу за фактом вторгнення іноземних військ на російську територію, а Росгвардія є силовим інструментом президента. Вся справа в тому, що СК і Росгвардія більше підконтрольні Патрушеву, а не Путіну. Причому Патрушев формально вже не входить до Радбезу і обойми силовиків, а залишається лише радником Путіна з питань безпеки", - зазначив військовий експерт.

Також Жданов підтвердив, що Патрушев зберігає неформальний вплив на силовиків і ситуація на Радбезі показала, що в лавах силовиків є розкол.

Хто такий Олег Жданов Олег Володимирович Жданов (30 березня 1966, Дрезден, НДР) – радянський та український військовик, полковник запасу ЗСУ, український військовий експерт. З 2016 року часто пише статті в українській, російській, білоруській та іракській пресі. Відкрив власний ютуб-канал, у якому випускає відео з аналітикою бойових дій, де має понад 900 тисяч підписників та 63 млн переглядів, пише Вікіпедія.

Нагадаємо, що Олег Жданов заявив, що російські окупанти не зможуть довго і якісно воювати у Курській області. У такій ситуації російському командуванню доводиться вводити зміни. Вони відводять до другого ешелону небоєздатні угруповання.

Військовий експерт розкрив серйозний сценарій наступу РФ. Жданов наголосив, що російські війська самі не підуть. Особливість російських окупантів у тому, що вони ніколи нізвідки самі не йдуть без будь-якої політичної вигоди.

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