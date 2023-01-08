Жданов відверто розповів, наскільки ймовірний сценарій повторної спроби Росії взяти Київ

Військовий експерт підкреслив, що імовірність такого наступу не можна виключати, але зараз вона мінімальна.

Жданов розповів, чи здійснять росіяни повторний наступ на Київ / ua.depositphotos.com, УНІАН

Військовий експерт і полковник запасу Олег Жданов завив, що повторний наступ російських окупаційних військ на Київ є малоймовірним, оскільки у загарбників простежуються серйозні проблеми з укомплектуванням. Про це Жданов розповів в інтерв'ю Главреду.

"А чим вони будуть наступати на Київ? Тими 10 тисячами мобілізованих, які зараз проходять навчання в Білорусі? У Росії немає війська, яким можна піти на Київ", - заявив Жданов.

Військовий експерт підкреслив, що імовірність такого походу не можна виключати, але зараз вона мінімальна.

Також він оцінив загрозу наступу з боку Білорусі. Жданов зауважив, що білоруська армія, як і білоруське суспільство, наразі не готова воювати проти України.

"Білоруська армія чим далі, тим менше готова до участі в бойових діях, як і білоруське суспільство. А російська армія поки що не накопичила необхідного бойового потенціалу вздовж наших кордонів, щоб створити для нас загрозу повторного вторгнення з боку Білорусі", - додав полковник запасу.

Хто такий Олег Жданов Олег Володимирович Жданов (30 березня 1966, Дрезден, НДР) – радянський та український військовик, полковник запасу ЗСУ, український військовий експерт. З 2016 року часто пише статті в українській, російській, білоруській та іракській пресі. Відкрив власний ютуб-канал, у якому випускає відео з аналітикою бойових дій, де має понад 700 тисяч підписників та 63 млн переглядів, пише Вікіпедія.

Росіяни готують повторний наступ на Київ

Нещодавно міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що незважаючи на поразки та величезну кількість військових проблем, російські окупаційні війська сподіваються повернутися до наступальних операцій.

Як зазначив Кулеба, за час повномасштабного вторгнення російська армія ще не повністю виснажена. Саме тому загарбники можуть відновити великий наступ проти України.

Глава МЗС наголосив, що українська влада робить все можливе, аби не допустити цього. Він також висловив переконання, що Україна досягне успіху і росіяни не зможуть просунутися вглиб нашої країни.

Про загрозу повторного наступу з боку РФ говорив також радник Офісу президента України Олексій Арестович. "Я думаю, що вони до лютого готують достатню кількість підготовлених підрозділів, укомплектованих до 100 відсотків. Вони готуються перехопити ініціативу на фронті, завдавши кілька серйозних ударів по наших військах. Чи вийде у них це - невідомо. Але плани саме такі", - сказав Арестович.

Як зазначив головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний, російські окупаційні війська готують близько 200 тисяч нових солдатів, які знову будуть штурмувати Київ.

Більше новин про імовірний наступ РФ: