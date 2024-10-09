Зеленського це обурило: розкрито деталі раптової перевірки Кабміном "броні"

На рішення Кабміну щодо призупинення економічного бронювання підприємств та організацій вплинула оцінка президента Володимира Зеленського, стверджує Економічна правда.

Джерела журналістів в уряді пояснили, що Зеленський обурився кількістю заброньованих працівників.

"Президент був на нараді. Обурювався, що забронювали 1,5 мільйона", — пояснив співрозмовник ЕП причину ухвалення відповідного рішення.

У середу ввечері, 9 жовтня, видання The Page опублікувало скріншоти нібито постанови Кабміну, у яких ішлося про тимчасове зупинення економічного бронювання працівників від лав ЗСУ.

Вказувалося, що урядовці вирішили перевірити переліки підприємств та організацій на предмет їхньої критичності для економіки і життєздатності населення.

У випадку виявлення необґрунтованого бронювання для військовозобов’язаних бронювання буде анульовано.

Мобілізація в Україні

Мобілізація в Україні проводиться у зв'язку з російською агресією. Мобілізація у 2014-2015 рр. була частковою, тобто проводилася в окремих місцевостях держави, а також стосувалася певної частини національної економіки, Збройних Сил України, інших військових формувань, Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту, підприємств, установ і організацій. З 2022 року в Україні оголошена і проводиться загальна мобілізація.

Всього за період 2014-2015 рр. проведено шість хвиль відкритої часткової мобілізації, пише Вікіпедія.