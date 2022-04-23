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Пресконференція Володимира Зеленського в метро: важливі заяви президента

23 квітня 2022, 21:57

Президент розповів про замах на нього та сім'ю.

Володимир Зеленський
Володимир Зеленський / УНІАН

Президент України Володимир Зеленський зустрівся з журналістами на пресконференції в Києві в метро, в ході якої розповів про хід війни, яка триває вже два місяці.

Главред зібрав важливі заяви президента.

"Складно оцінити кожен крок, складно оцінити, чому він (Путін - ред.) тримається за стіл або крісло всі ці роки", - говорить президент.

РФ хотіла вплинути на Україну

"Нас не вважали і не вважають в РФ незалежною державою, не поважають культуру, наші цінності. Ми сьогодні боремося за це - за незалежність, за свободу", - додав він.

Переговори з РФ

"Будь-які формати з приводу зустрічей через посередників з РФ не дадуть бажаного результату. Цю війну може зупинити той, хто її почав", - сказав президент.

Замах на Зеленського

"Я не дуже боюся, дуже боїться моя охорона, дуже боїться моя сім'я", - прокоментував Зеленський інформацію про замахи на нього.

Припинення переговорів з РФ

"Якщо будуть знищені наші люди в Маріуполі, якщо буде проголошений псевдо-референдум в нових псевдо-республіках Україна вийде з будь-яких переговорних процесів. Але наші люди, які знаходяться на тимчасово окупованих територіях, повинні знати і не допомагати окупантам", - заявив президент.

Причини початку війни

"Ми з вами знаємо, що війна йде вісім років. На жаль, не хочеться звикати до цієї повзучої окупації, проте тим не менш, це відбувається, ми це бачимо. Щодо того, мати великий вплив на Україну, я думаю, що завжди Російська Федерація на тому чи іншому рівні цього хотіла. І завжди, якщо говорити відверто, тому що ми з цим впливом боремося, я вважаю, що вже побороли. З самого початку незалежності нашої держави, про незалежність мріяли тільки ми (українці, - ред.), думали тільки ми і тільки для нас вона важлива і, напевно, цивілізованого світу", - заявив президент.

Про Херсон і Маріуполь

"Якщо будуть знищені наші люди в Маріуполі, якщо буде псевдореферендум в псевдореспубліках, Україна вийде з будь-яких переговорних процесів", - сказав президент.

Підтримка США

"Завтра до нас приїжджають люди з США. У мене буде зустріч з Міністром оборони і державним секретарем. Коли безпека дозволить сподіваємося і президент США приїде. Завтра будемо спілкуватися про список зброї, яка нам необхідна, і темпи її постачання", - зазначив президент.

Військова деблокада Маріуполя

"Можу вам сказати, що це наші люди і наші міста, тому ми маємо повне моральне право на військову розблокування наших міст і сподіваємося, що зможемо це зробити. Чи готові ми зараз? Ні. На сьогоднішній день ми не готові. Хлопці на "Азовсталі" це прекрасно розуміють", - зазначив президент.

Трибунал для Путіна і РФ

"Всі точно постануть перед трибуналом, всі, хто давав ці ганебні накази. Я в це вірю. Це (розгляд справ, - ред.) триває роки, ми почекаємо. Я впевнений, що буде останній цвях в політику РФ", - зазначив Зеленський.

Вступ до НАТО

"Це велика помилка, що НАТО за всі ці роки не знайшло можливості прийняти Україну в Альянс. Я вважаю, що це стратегічна помилка по відношенню до України. Ніхто не розраховував на фортецю нашої держави. Це помилковість. Ми своєю фортецею змогли змінити ставлення країн до нас".

Ракетний обстріл Одеси 23 квітня

7 ракет сьогодні прилетіло до Одеси, дві ми збили.

"У багатоповерховий будинок потрапила ракета, 8 людей померло, 18 або 20 поранені, дитину вбили тримісячного. Покидьки смердючі, інших Немає слів. Просто покидьки...Середньовіччя, просто сил немає", - емоційно відповів президент.

Ризики використання ядерної зброї

"Я не вважаю, що сьогодні в світі адекватна людина може використовувати ядерну зброю. Використання можливе, коли людина втратила зв'язок з реальністю. Якщо керівництво РФ не втратить зв'язок з реальністю, вони не можуть і не будуть використовувати ядерну зброю. Чи може це бути - може, чи вірю я - вірити в це не хочеться", - сказав президент.

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війна в Україні Володимир Зеленський війна Росії та України
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