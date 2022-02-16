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Зеленський посилив санкції проти видання Страна

16 лютого 2022, 18:15

Тепер обмеження поширюються не тільки на основні домени сайтів Шарій.Нет і Страна.UA.

Володимир Зеленський
Володимир Зеленський / Reuters

Президент України Володимир Зеленський запровадив у дію рішення Ради національної безпеки і оборони, яким розширюються санкції проти блогера Анатолія Шарія та журналіста Ігоря Гужви.

Як повідомляється на сайті президента, також змінено пакети санкцій проти пособників окупантів у Криму та на Донбасі.

Зокрема, уточнено санкції проти Шарія, Ольги Шарій, Алли Бондаренко та ТОВ інформаційне агентство Шарій.Нет.

Також внесено зміни до санкцій проти Гужви, Анни Солнцевої та Любові Лукашиної.

Зокрема, тепер обмеження поширюються не тільки на основні домени сайтів Шарій.Нет і Страна.UA, але й на інші ресурси з ідентичним змістом.

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Крім того, були змінені пакети санкцій проти заступника так званого "генерального прокурора ЛНР" Вадима Лященка і трьох членів "територіальних виборчих комісій" в Криму.

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Санкції проти Гужви і Шарія

20 серпня відбулося термінове засідання Ради нацбезпеки і оборони України пакет санкцій проти блогера Анатолія Шарія, головного редактора видання Страна Ігоря Гужви та інших.

Загалом, питання про застосування персональних і спеціальних економічних санкцій складалося з 7 пунктів.

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РНБО санкції Ігор Гужва Анатолій Шарій
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