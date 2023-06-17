Зеленський скликав важливий військовий кабінет: що обговорювали

На зборах військового кабінету Володимир Зеленський і командування обговорювали контрнаступ ЗСУ.

https://glavred.net/ukraine/zelenskiy-sozval-vazhnyy-voennyy-komitet-chto-obsuzhdali-10478698.html Посилання скопійоване

Зеленський назвав важливим кожен крок військових / Колаж Главред, фото president.gov.ua, Генштаб ЗСУ

Президент України Володимир Зеленський зібрав важливий військовий кабінет. На цьому зібранні обговорювали український контрнаступ. Про це Зеленський розповів у своєму відеозверненні.

"Військовий кабінет. Наші командувачі-генерали Сирський, Тарнавський, Залужний, Шаптала. І наші командири на конкретних напрямках активних дій - поки не називаю прізвищ: всьому свій час", - сказав Зеленський.

Саме рух українських військових вперед є найважливішим. Адже кожен звільнений метр землі і кожен крок бійців ЗСУ - це важливо.

"І був Буданов - окремі кроки. Спасибі всім, хто зараз в бою заради України! Спасибі всім, хто готується увійти в бій! Спасибі всім, хто так сильно, потужно нам допомагає! Слава Україні! Ми всіх переможемо", - сказав президент.

Контрнаступ ВСУ

Сили оборони України почали контрнаступальні дії на фронті. Однак швидких результатів на передовій чекати не варто - для звільнення всіх захоплених російськими окупантами міст може знадобиться "багато місяців". Про це заявив заступник голови ОП Ігор Жовква.

Тим часом сили оборони звільнили низку населених пунктів. 12 червня заступник міністра оборони Ганна Маляр повідомила, що за минулий тиждень в ході проведення наступальної операції в Донецькому й Таврійському операційних районах просування військ наступального угруповання склало 6,5 км, площа території, взятої під контроль, склала 90 кв. км. Звільнено 7 населених пунктів: Лобкове, Левадне, Новодарівка, Нескучне, Сторожове, Макарівка, Благодатне.

Ексрадник глави Офісу президента, військовий експерт Олексій Арестович заявив, що Збройні Сили України здійснили прорив російського фронту на тактичну глибину на одному з напрямків. Але місце головного удару досі не визначено.

Дивіться відео про звільнення сторожового:

Інші новини: