Багато будинків зруйновані: під ракетної атаки на Київщині постраждала дитина

Внаслідок ракетної атаки повністю зруйновані 3 будинки, ще 30 будівель серйозно пошкоджені.

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Обломки російських ракет впали у Київській області / Колаж: Главред, фото: t.me/andrii_nebytov

Російські окупанти здійснили ракетну атаку на Київщину. Українська система ППО збивала ракети, однак уламки впали на приватні будинки та зруйнували їх. Внаслідок атаки постраждали багато людей, серед них дитина. Про це заявив глава поліції Київщини Андрій Нєбитов у своєму Telegram-каналі.

У п'ятницю, 16 червня, постраждали 5 дорослих та 1 дитина.

"Внаслідок ракетного удару ворога в одному із районів Київщини пошкоджено приватні будинки. Почалась пожежа. Є постраждалі. На місці працюють поліція, медики і ДСНС. Закликаю всіх під час повітряної тривоги перебувати в укриттях", – зазначив Нєбитов.

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У Київській ОВА зазначили, що серед постраждалих був водій машини. Він перевозив хліб та у цей момент був поранений осколками.

Внаслідок атаки було повністю зруйновано 3 будинки, ще 30 будівель були пошкоджені.

"Зруйновано 3 приватні будинки, 13 будинків потребують капітального ремонту, ще 15 будинків та 2 господарчі будівлі мають незначні пошкодження. Всім власникам будинків буде надана необхідна допомога", - йдеться у повідомленні.

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за фактом порушення законів та звичаїв війни. Причетним до ракетної атаки, яку здійснила РФ, загрожує до 12 років позбавлення волі.

У Київській обласній прокуратурі також повідомили, що під час атаки була поранена 82-річна жінка.

Ракетний удар РФ по Києву

Нагадаємо, у п'ятницю, 16 червня, російські окупанти влаштували ракетну атаку на Україну. Майже по всій території країни оголошена повітряна тривога. У Повітряних силах повідомили про запуск ракет "Калібр" з Чорного моря.

У Повітряних силах ЗСУ повідомили, що, за попередніми даними, під час атаки знищено: 6 аеробалістичних ракет "Кинджал", 6 крилатих ракет "Калібр", 2 розвідувальних БПЛА.

Внаслідок ракетного удару ворога в одному з районів Київщини пошкоджено приватні будинки. Виникла пожежа. Є постраждалі.

Глава Міністерства закордонних справ України Дмитро Кулеба зазначає, що таким чином РФ "передала Привіт" африканській делегації. Глава МЗС підкреслив, що цей ракетний удар був найбільшим за останні тижні.

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