Україна бореться вже 100 днів: Володимир Зеленський звернувся до українців

Володимир Зеленський / president.gov.ua

Президент України Володимир Зеленський увечері, 3 червня, звернувся до українців.

Зеленський зазначив, що українці протягом 100 днів повномасштабного вторгнення Росії після восьми років війни продовжували боротися за три слова - мир, перемога і Україна.

У зверненні президент перерахував слова і поняття, які з'явилися в лексиконі з 24 лютого 2022 року.

В цілому президент назвав 100 слів, які вважає символами нової української історії, зокрема:

У 2014 році Росія прийшла в Україну зі словом "війна" , а 24 лютого додала до нього слово "повномасштабна" ;

, а 24 лютого додала до нього слово ; "Паляниця" , "Стугна" , "Козак" , "Зміїний" і "Чорнобаївка" . На думку Зеленського, в останньому слові можна побачити все про український опір і про ворогів;

, , , і . На думку Зеленського, в останньому слові можна побачити все про український опір і про ворогів; "Байрактар" , Harpoon , HIMARS , Starlink , Javelin , "Нептун" , "Жешув" і "ленд-ліз" . Останнє відображає 100 днів боротьби, дипломатії та підтримки;

, , , , , , і . Останнє відображає 100 днів боротьби, дипломатії та підтримки; Більше ніж просто слова - "Гостомель" , "Охтирка" , "Бородянка" , "Чернігів" , "Харків" , "Херсон" , "Ізюм" , "Мелітополь" і "Азовсталь" ;

, , , , , , , і ; "Волноваха" , "Салтівка" , "Попасна" і "Сєвєродонецьк" - слова, які хоче стерти противник, але українська сторона напише їх і слова "Буча" і "Маріуполь" поруч зі словом "трибунал" ;

, , і - слова, які хоче стерти противник, але українська сторона напише їх і слова і поруч зі словом ; Україна уникає слова "біженець", але словом "переселенець" сподівається, що майбутнє мільйонів українців буде на батьківщині.

Війна в Україні

2 червня президент України Володимир Зеленський заявив, що щодня в боях на Донбасі гинуть до 100 людей і близько 500 отримують поранення.

Як підкреслив він в ході міжнародного форуму з безпеки GLOBSEC, на харківському напрямку у ЗСУ є "потужні кроки вперед", а "на сході нашої держави – дуже складна ситуація".

Раніше прем'єр Денис Шмигаль заявив про те, що кількість цивільних жертв в результаті війни Росії проти України в десятки разів перевищує число жертв серед військових.

Він додав, що кількість загиблих мирних жителів України свідчить про військові злочини російської армії.

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