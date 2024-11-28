Зеленський планує поговорити з Шольцом: глава країни назвав дату розмови

Володимир Зеленський збирається обговорити з Шольцом ряд ключових питань.

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Президент України проведе розмову з Шольцом / Колаж: Главред, фото: Офіс Президента

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Зеленський планує поговорити з Шольцом

Розмова відбудеться 29 листопада

У п’ятницю, 29 листопада, президент України Володимир Зеленський планує обговорити з канцлером Німеччини Олафом Шольцом низку важливих питань. Про це глава країни повідомив у четвер, 28 листопада.

Зеленський наголосив, що міжнародна спільнота повинна об'єднатися, аби Росія не могла загострювати ситуацію та затягувати війну.

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"У графіку на завтра є розмова з канцлером Німеччини Шольцом.", — сказав він.

Також президент додав, що 27 листопада говорив з генеральним секретарем НАТО Марком Рютте, а 28 листопада — з прем'єр-міністром Британії Кіром Стармером.

"Зараз треба посилити позиції - позиції України, позиції партнерів. На будь-який російський шантаж треба жорстко реагувати. Так, як Путін на це заслуговує. І треба бачити перспективу — перспективу завершити війну справжнім миром разом з Америкою, разом із Європою, разом з усіма партнерами", — зазначив Володимир Зеленський.

Позиція Німеччини щодо України - новини за темою

Нагадаємо, ЗМІ писали, що попри постійні заяви міністра оборони Німеччини Бориса Пісторіуса про те, що Україна має виграти війну проти країни-агресорки Росії, всередині Міноборони ФРН вже не вірять у те, що це можливо.

Нещодавно канцлер Німеччини Олаф Шольц повідомив, що попри те, що Німеччина є найбільшим прихильником України, Берлін не буде передавати Києву авіаційні крилаті ракети класу "повітря-поверхня" великої дальності Taurus.

Як раніше писав Главред з посиланням на канцлера Німеччини Олафа Шольца, жодна країна світу не може розпочинати діалог про встановлення миру і закінчення війни країни-агресора Росії без прямої участі України.

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Хто такий Олаф Шольц? Олаф Шольц - німецький політик та державний діяч, член Соціал-демократичної партії, Федеральний канцлер Німеччини з 8 грудня 2021 року, пише Вікіпедія. 19 травня 2022 Олаф Шольц заявив, що вступ України в ЄС за прискореною процедурою - неможливий, попри надзвичайні умови, зумовлені вторгненням РФ в Україну, але одночасно, зазначив, що блок має знайти швидкі й прагматичні рішення допомогти Україні. У той же час, 16 червня Шольц повідомив, що Німеччина підтримує надання Україні статус країни-кандидата на вступ в ЄС.

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