Чи легалізують одностатеві шлюби: Зеленський відповів на петицію

Уряд напрацьовував рішення для легалізації в Україні зареєстрованого цивільного партнерства, зазначив президент.
Згідно з Конституцією України - шлюб це союз чоловіка та жінки і змінювати основний закон у воєнний час не можна, зазначив глава держави, відповідаючи на петицію щодо легалізації одностатевих шлюбів, йдеться в сервісі електронних петицій.
Зеленський підкреслив, що рівень демократичності суспільства вимірюється в тому числі через політику держави, спрямовану на забезпечення рівних прав для всіх громадян. І Конституція України гарантує непорушність прав і свобод людини.
"За Конституцією України шлюб ґрунтується на вільній згоді жінки і чоловіка (стаття 51). В умовах воєнного або надзвичайного стану Конституція України не може бути зміненою (стаття 157)", - зазначив президент.
Водночас, за його словами, уряд напрацьовував рішення для легалізації в Україні зареєстрованого цивільного партнерства.
"Враховуючи зазначене, я звернувся до прем'єр-міністра України з проханням розглянути порушене в електронній петиції питання і проінформувати про відповідні результати", - додав Зеленський.
Раніше Главред писав про те, що після того, як на сайті президента набрала необхідну кількість голосів петиція про заборону видачі повісток на блокпостах, АЗС і вулиці, на неї відреагував Володимир Зеленський. Як йдеться у відповіді глави держави на електронну петицію, дане питання буде комплексно опрацьоване урядом.
Він нагадав, що призов резервістів і військовозобов'язаних на службу проводиться в порядку, який визначений законами про військову службу та мобілізацію. А видача повісток регулюється актами Кабінету Міністрів, Міністерства оборони та Генерального штабу ЗСУ.
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