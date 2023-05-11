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Зеленський відверто розповів, чи фіксуються втрати української армії і чому вони не розголошуються

Аліна Дембіцька
11 травня 2023, 16:50 оновлено 11 травня, 16:50
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Президент зауважив, що командування розуміє втрати власної армії у війні. Водночас Київ і надалі буде приховувати цю інформацію від громадськості.
Зеленский, ВСУ
Зеленський розповів, чи фіксуються втрати української армії / Колаж: Головред, фото: 28-а ОМБр імені Лицарів Зимового Походу, president.gov.ua

У боротьбі з російським агресором Україна втрачає своїх найкращих синів і дочок. Втім, українська влада і досі не озвучила кількість втрат, яких зазнала наша армія від початку повномасштабного вторгнення країни-агресорки Росії.

Як зазначив президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю BBC, рішення не ділитись інформацією про втрати Збройних сил було ухвалене разом з військовими. Однак глава держави наголосив, що всі цифри фіксуються, оскільки кожна людина, яка віддала своє життя за свободу та незалежність нашої країни, важлива.

"Є інформація, якою ми не ділимось. Це наше спільне рішення всіх військових. У нас все фіксується, кожна людина важлива, і є всі цифри. Є, на жаль, смерті, є, на жаль, жертви, є на жаль, поранені. Нам не все одно, скільки людей поранено і скільки людей загинуло. Ми розуміємо кількість полонених", - сказав Зеленський.

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Український гарант додав, що командування розуміє втрати власної армії у війні. Водночас Київ надалі дотримуватиметься рішення приховувати цю інформацію від громадськості.

Втрати України та Росії на війні

Нагадаємо, що у грудні 2022 року радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк заявив, що втрати української армії під час війни, яку розв'язала в Україні Росія, становлять від 10 до 13 тисяч загиблих. Водночас він наголосив, що втрати окупаційної армії набагато більші.

Як зазначила заступниця міністра оборони Ганна Маляр, під час боїв на Сході бувають дні, коли Росія втрачає вдесятеро більше військових, ніж Україна.

"У нас бувають такі дні на Сході, коли співвідношення вбитими досягає 1 до 10. Це, звичайно, не кожен день, і середній коефіцієнт нижче, але менше з тим", - розповіла вона.

Нещодавно координатор зі стратегічних комунікацій Ради національної безпеки США Джон Кірбі заявив, що російська армія загалом втратила 100 тисяч військових на війні в Україні лише з грудня. З них 80 тисяч поранених і 20 тисяч ліквідованих. Майже половина ліквідованих – це бійці ПВК "Вагнера". Частина з них є ув'язненими, яких звільнили з в'язниці для того, щоб послати на фронт.

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