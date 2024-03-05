"Він плакав": Олена Зеленська розповіла про бойфренда доньки

Олена Зеленська привідкрила таємницю особистого життя доньки та розповіла про її бойфренда, який із Маріуполя.

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Олена Зеленська розповіла про хлопця її доньки / колаж: Главред, фото: t.me/FirstLadyOfUkraine

Перша леді України Олена Зеленська раніше вже повідомляла в одному з інтерв'ю, що у її дочки є бойфренд. Тепер вона розповіла про нього трохи більше.

У розмові з британським журналістом Пірсом Морганом Зеленська розповіла, що на прем'єру фільму "20 днів у Маріуполі", який номінований на "Оскара", ходила її донька. Дивилася стрічку вона не одна, а зі своїм бойфрендом.

Як виявилося, хлопець із Маріуполя:

"Її хлопець, він із Маріуполя, і він зі своїми батьками мав змогу просидіти в підвалах кілька тижнів, перш ніж виїхати. Він особисто бачив тіла вбитих сусідів. Я питала потім доньку, як їй фільм. Вона сказала, що плакала. Тоді я поцікавилася, як хлопцеві. Він теж плакав. Так само, як і інші люди в залі", - розповіла Зеленська.

Також перша леді наголосила, що такі емоції не потрібно стримувати або ж соромитися їх.

Дивіться інтерв'ю Олени Зеленської з Пірсом Морганом:

Хто така Олександра Зеленська 19-річна Олександра зараз навчається на 2 курсі університету. Відомо, що два роки тому вона успішно вступила до навчального закладу на юридичну спеціальність. Дівчина веде не публічний спосіб життя, також не відомо, чи має вона соцмережі. Про її бойфренда стало відомо в грудні минулого року: тоді перша леді зізналася, що вони разом із чоловіком були трохи шоковані.

Додамо, нещодавно Олена Зеленська висловилася про людей, які кажуть, що втомилися від війни та про повернення українських біженців.

А також у грудні минулого року Олена Зеленська поділилася, який зараз вигляд має її життя з Володимиром Зеленським і як сильно президента змінила війна.

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