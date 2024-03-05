"Він сильний": перша леді пояснила, як президент Зеленський бореться зі стресом

Війна України з РФ призводить до великої кількості стресу, з яким, як каже перша леді, президент Володимир Зеленський успішно бореться.

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Олена Зеленська, Володимир Зеленський / колаж: Главред, фото: instagram.com/olenazelenska_official

Звання і робота Верховним головнокомандувачем Збройних Сил України під час війни призводить до великої кількості стресу, з яким, як виявляється, президент Володимир Зеленський під час війни справляється зі стресом завдяки заняттям спортом і спілкуванню з дітьми - Олександрою та Кирилом. Про це в інтерв'ю британському журналісту Пірсу Моргану розповіла перша леді Олена Зеленська.

"Я багато працюю з ментальним здоров'ям і розумію, що психологічна стійкість у всіх різна. Це як загальне здоров'я, як імунітет. Існує певна кількість випробувань, які вони можуть пройти без шкоди, які не матимуть наслідків для ментального здоров'я. Звісно, це дуже важкий час для нього. Він дуже втомлюється, але в нього є свої рецепти. Йому завжди допомагають діти. Подуріти, потанцювати, поспівати якісь пісні, посміятися з ними. Це його підсилює", - розповіла дружина перезидента.

Крім того, шанувальником занять спортом Володимир Зеленський, як каже перша леді, залишився навіть після цілодобової потогінної праці в Офісі президента.

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"Він займається спортом і це дуже йому допомагає. Коли він напружений настільки, що - Ви ж знаєте, коли нерви натягнуті так, що вони ось-ось здадуться, він іде займатися спортом. І він почувається краще. Він знає, що робити. Тільки іноді не вистачає часу на сон. Але це теж не можна зараз вирішити. Я впевнена, що він зможе все це витримати. Він сильний", - підсумувала дружина президента.

Хто така Олена Зеленська? Олена Зеленська - дружина президента України Володимира Зеленського, перша леді України з 20 травня 2019 року, сценаристка студії "Квартал-95". Входить до списку 100 найвпливовіших людей 2023 року за версією журналу Time.

Нещодавно Зеленська відвідала підсумкову цьогорічну Міжвідомчу координаційну раду з впровадження Всеукраїнської програми ментального здоров'я та продемонструвала особливу брошку з символічним підтекстом.

А також під час ділового візиту до Франції Олена Зеленська показала особливий образ у стилі "паризького шику".

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