Зеленський ніжно привітав дружину з днем народження

Олена Зеленська 6 лютого відзначає свій день народження. Першій леді України виповнилося 45 років.

Олена Зеленська 6 лютого відзначає свій день народження / Фото instagram.com/zelenskiy_official ​

Сьогодні перша леді України Олена Зеленська відзначає свій 45-й день народження. Президент Володимир Зеленський опублікував зворушливий допис з привітаннями.

"Люба моя ОВ, я хочу подякувати тобі. За те, що ти є. В моєму житті. За те, що ти зараз тут. За віру твою в Україну і Перемогу. За те, що зміцнюєш мене. За всі роки, години, хвилини… і ще раз за цей рік. Як ти представляла Україну. За дітей наших чудових, за ОВ та КВ. Вітаю тебе з твоїм ДН. Бажаю одного тобі. Щоб день перемоги людей скоріше настав у твоєму житті. В нашому житті… В житті всього народу! Бажаю, люблю, вітаю! Кохана ОВ, твій ВО", - написав Зеленський на офіційній сторінці в Instagram.

Як повідомляв Главред, перша леді Олена Зеленська також публічно привітала чоловіка з днем народження. 25 січня президенту України Володимиру Зеленському виповнилося 45 років. Зеленська розповіла, як останній рік вплинув на главу України.

Раньше про стосунки з дружиною Оленою під час війни розповів президент України Володимир Зеленський.

"Це моя любов. Це мій найкращий друг. Це моя енергія", - підкреслив він у спільному з дружиною інтерв'ю CNN.

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