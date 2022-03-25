Зеленський назвав страшну цифру викрадених окупантами дітей

Президент підкреслив, що ворог обстрілює колони з жінками і дітьми.
Президент України Володимир Зеленський під час засідання Євроради заявив, що російські окупанти викрали понад дві тисячі дітей.
"Ми не знаємо, де наші діти. Де наші дві тисячі дітей? Обстрілюють гуманітарні колони - їх не хвилює, хто там - діти, жінки, служителі церкви, до речі там, які супроводжували гуманітарний вантаж", — підкреслив він.
Нагадаємо, в окупованому містечку Харківської області російські загарбники за допомогою місцевих колаборантів викрали дітей.
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Автор: Уляна Поліщук