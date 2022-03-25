"Об'єкт, що загрожує російській державності": окупанти розграбували квартиру вбитої активістки

Квартира Гандзюк / Соцмережі

Російські загарбники обікрали та пошкодили квартиру вбитої активістки Катерини Гандзюк у Херсоні.

Про це розповів батько Гандзюк, повідомили в Facebook.

За його словами, загарбники заявили, що квартира померлої активістки є "об'єктом, що загрожує російській державності". Вони виламали двері і увірвалися в будинок.

"Увійшли 12 озброєних осіб, сусіди почали говорити, що вдома нікого немає, але вони все одно почали виламувати двері, мовляв, це "об'єкт, що загрожує російській державності", - розповів Віктор Гандзюк.

"Обшуки" вони проводили більше трьох годин і в підсумку винесли кілька мішків з речами.

Нагадаємо, в Краснодарі РФ 12 бійців ОМОНу категорично відмовилися їхати на війну в Україну. Вони аргументували своє рішення незаконністю наказу.

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