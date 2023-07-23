Зеленський назвав, як перемогти ракетний терор РФ

Світ не повинен звикнути до російського терору, каже президент Володимир Зеленський.

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Володимир Зеленський про ракетний терор України / Колаж Главред, фото pixabay, Офіс президента

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україні потрібен повноцінний повітряний щит - тільки так можна перемогти російський ракетний терор.

"Ми вже показали, що можемо збивати навіть ті російські ракети, якими терористи особливо хвалилися. Завдяки допомозі партнерів та наданим Україні системам ППО наші захисники неба врятували тисячі життів", - заявив він у Telegram.

Зеленський додав, що для захисту всієї території України - міст і громад - потрібно більше систем протиповітряної оборони.

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"Світ не повинен звикнути до російського терору - потрібно перемогти терор. І це можливо!",- зазначив президент.

Масовий обстріл України

Росія після виходу із зернової угоди почала масово бомбити Україну.

Тільки 23 липня Росія випустила по Одесі 19 ракет різного типу. Силам ППО вдалося збити 9.

Окупанти вчинили комбіновану атаку по Одесі та області із застосуванням крилатих ракет типу "Онікс", Х-22 і "Калібр". В результаті обстрілів були пошкоджені цивільні об'єкти, житлові будинки.

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