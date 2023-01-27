Зеленський назвав два міста на фронті, де йдуть найзапекліші бої

Також Зеленський запросив відвідати Бахмут президента Міжнародного олімпійського комітету Томаса Баха.

Володимир Зеленський / 28-а ОМБр імені лицарів Зимового походу, скріншот

Президент України Володимир Зеленський розповів, що ситуація на фронті залишається дуже складною, зокрема під Бахмутом і Вугледаром Донецької області.

За словами президента, російські війська, крім штурму позиції українських військових, цілеспрямовано знищують населені пункти.

"Ситуація на фронті, і зокрема на Донеччині — під Бахмутом і Вугледаром, залишається надзвичайно гострою. Окупанти не просто штурмують наші позиції - вони свідомо і методично знищують ці міста і села навколо них. Артилерія, авіація, ракети. У російської армії немає дефіциту коштів знищення. І зупинити її можна тільки силою. Наші воїни, які тримають оборону на напрямках на Донеччині, – справжні герої. Я дякую кожному з вас, хлопці, за хоробрість", - сказав український лідер.

Також Зеленський запросив відвідати Бахмут президента Міжнародного олімпійського комітету Томаса Баха, який закликав спортивні федерації допустити російських і білоруських спортсменів на змагання в нейтральному статусі.

Ситуація в Бахмуті

Раніше представник східного угруповання ЗСУ, полковник Сергій Череватий розповів, що окупаційні війська Росії намагаються прорвати оборону армії України в районі Бахмута і Вугледара, щоб отримати можливість просунутися далі - на Слов'янськ, Краматорськ і Покровськ. Росіяни хочуть захопити всі райони Донецької та Луганської областей, щоб показати досягнення проміжних цілей війни проти Києва.

Нагадаємо, аналітики ISW раніше відзначали, що російські загарбники можуть навмисно здійснювати невеликі атаки на більшій частині лінії фронту, щоб відвернути Збройні Сили України і тим часом здійснити вирішальну наступальну операцію на Луганщині.

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