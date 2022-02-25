Російський десант спробував висадитися під Одесою: ворог відступив з втратами

Війська / Reuters

Сьогодні в районі Коблево, близько 40 кілометрів від Одеси, спробував висадитися російський десант.

У бій з ворогом вступила 28-а механізована бригада імені "лицарів Зимового походу", змусивши його відступити з втратами, пише видання Думська.

"Як повідомили виданню командування бригади, ввечері 25 лютого російська армія спробувала висадити в районі Коблево морський і повітряний десант", - йдеться в повідомленні.

В результаті спроба ворога висадити десант була припинена.

Противник відступив, втративши вбитими не менше 20 осіб.

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Що відбувається в Україні 25 лютого

Ворог намагається прорватися до Києва, біля Бучі ЗСУ зупинили російську колону. За останніми даними, окупанти були змушені покинути свою військову техніку біля Бучі і відступити.

Миколаївська ОДА заявила про прорив окупантів з боку Херсона. Губернатор Кім заявив, що українські воїни готові прийняти бій.

Київ вступив у фазу оборони через вторгнення росіян, заявив мер столиці України Віталій Кличко. Він закликав жителів міста не виходити з будинків або укриттів.

При цьому окупанти втратили понад 1000 військових за добу. Збройні Сили України стійко утримують оборону і захищатимуть свою землю від окупанта.