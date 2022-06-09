Західне озброєння змінить хід війни: експерт вказав місяць, коли армію РФ виженуть з України

Експерт Селезньов вказав місяць, коли армію РФ можуть вигнати з України/ Reuters, Макс Левін

На хід війни в Україні кардинально вплине надання зброї від держав-партнерів. Адже наша держава отримує набагато потужнішу техніку й озброєння, ніж російські та радянські аналоги.

Завдяки такій військовій допомозі ЗСУ зможуть почати активний контрнаступ вже у серпні цього року. Про це сказав військовий експерт Владислав Селезньов, пише видання "Обозреватель".

Експерт наголосив, що щодо термінів активного контрнаступу ЗСУ і завершення війни він опирається на думку двох авторитетних для нього осіб.

"З одного боку, це генерал Буданов, керівник Головного управління розвідки. Він каже, що активні дії української армії, пов'язані з проведенням контрнаступальних дій щодо витіснення російської окупаційної армії з території нашої землі, це серпень", – розповів Селезньов.

Другою особою, думці якої довіряє воєнний експерт, є екскомандувач Сухопутних військ США в Європі генерал Бен Ходжес.

"Він говорить про те, що якщо системні, у товарних обсягах постачання військово-технічної допомоги від наших західних партнерів будуть йти, то на серпень ситуація на фронті кардинально зміниться, і українська армія зможе вийти на кордони, щонайменше, зразка 23 лютого цього року", – наголосив експерт.

Раніше повідомлялося, що Норвегія передала Україні 22 самохідні гаубиці М109 разом із запасними частинами, боєприпасами та іншим потрібним спорядженням. Такі гаубиці уже успішно застосовуються на передовій.

Нагадаємо, як розповіли у Генштабі ЗСУ, українські воїни відкинули ворога на Сєверодонецькому, Лиманському та Бахмутському напрямках. Захисники України лише за добу знищили 3 ворожі танки, 5 артсистем та 13 одиниць автомобільної техніки на Донбасі.

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