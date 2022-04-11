"Вона не збиралася ні на кого нападати": Галкін в жаху показав горе маленької Українки з Маріуполя

Максим Галкін / УНІАН

Відомий російський ведучий і шоумен Максим Галкін, який одним з перших артистів в Росії висловився проти війни в Україні, поділився щемливою розповіддю дівчинки з Маріуполя.

На сторінці в Instagram Галкін опублікував відео, в якому Кіра Чебенко розповідає, як тікала з мамою з окупованого ворогом міста.

Під час втечі вона наступила на розтяжку і дивом залишилася в живих. У ролику Кіра демонструє свої поранення і ділиться, як все відбувалося.

"Ми виходили з Маріуполя. У нас порвався пакет, ми хотіли його поміняти і я знайшла розетку на землі біля будинку. Мама за мною не встежила і я випадково на неї наступила. А потім бабахнуло. Потім, коли була бомба, я присіла біля сумки. Мама мене взяла на руки і біля кущика посадила. Там була кров. Уламки швидко дістали. У нас була операція", - поділилася дівчинка.

Спочатку сім'я довгий час жила в підвалі. У будинок влучив снаряд і їх засипало. Втім, їм вдалося вибратися з-під завалів.

Галкін прокоментував це відео в пості. Артист зазначив, що багато років розмовляє з дітьми на ТБ і чув багато чудових дитячих історій. Втім, він зазначив, що діти не повинні переживати такі жахи.

"Діти не повинні розповідати такі історії зі свого маленького життя. Ця українська дівчинка точно не збиралася ні на кого нападати..."- зазначив Максим.

У коментарях юзери подякували шоумену за те, що він не мовчить про війну в Україні і залишається "чесною людиною".

читайте такожГалкін поплатився за підтримку України у війні з Росією: Данилко повідомив подробиці

Відзначимо, шоумен Максим Галкін одним з перших серед російських знаменитостей прокоментував війну в Україні.

Через підтримку нашої країни гуморист потрапив до списку заборонених артистів в Росії, його концерти скасовують і хочуть позбавити нагород і звань. Також з Галкіним стали розривати рекламні контракти, розповів Андрій Данилко.

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