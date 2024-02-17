Захоплення Авдіївки не дасть переваг: ISW про те, куди окупанти підуть далі

Російські загарбники відправили в штурми Авдіївки всі резерви, перекинули підрозділи з інших напрямків і втратили велику кількість солдатів.

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Захоплення Авдіївки не дасть переваг / колаж: Главред, фото: Влада і Костянтин Ліберови

Російські війська, найімовірніше, зроблять спробу просунутися на захід від Авдіївки донецької області, ближче до підготовлених позицій, на які відійшли воїни України. Однак, зробити це буде досить важко, повідомляють у звіті Інституту вивчення війни ISW.

Аналітики зазначають, що росіяни можуть зазнати ще більших втрат, якщо ухвалять рішення атакувати нові наступні позиції українців у відкритому полі. Вся справа в скупченні українських військових на нових позиціях.

При цьому російські війська, швидше за все, прагнуть всіляко ускладнювати вихід українських військ, щоб завдати ЗСУ оперативних втрат.

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"Захоплення Авдіївки саме по собі не принесе жодних оперативних переваг або можливостей для оперативно значущих наступів", - повідомили аналітики.

При цьому, експерти вважають, що українці будуть змушені проводити контратаки, щоб до кінця вивести війська з Авдіївки і стабілізувати лінію фронту.

Ситуація в Авдіївці

Як повідомляв Главред, на 16 лютого 2024 року російські військові без зупинки наступали на Авдіївському напрямку, незважаючи на те, що втрати противника в сім разів перевищують українські. Про це повідомив військово-політичний оглядач "Інформаційного спротиву" Олександр Коваленко.

Також, зі зруйнованих позицій українські воїни з кінця 16 лютого виходять за допомогою маневрів і закріплюються на нових рубежах. Командир Транавський акцентує увагу на тому, що головним пріоритетом залишається збереження життя наших бійців. Однак, під час одного з виходів, кілька захисників України потрапили в полон.

При цьому вночі 17 лютого Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський повідомив про виведення українських підрозділів з Авдіївки. "Виходячи з оперативної обстановки, яка склалася навколо Авдіївки, з метою уникнення оточення та збереження життя і здоров'я військовослужбовців, ухвалив рішення щодо виведення наших підрозділів з міста та переходу до оборони на більш вигідних рубежах", - ідеться в повідомленні головкому.

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